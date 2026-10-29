बाराबंकी में करवाचौथ पर सुहागिनों ने मांगी पति की लंबी आयु, जेल में भी मनाया गया त्योहार

संवादसूत्र, जागरण बाराबंकी। पति की दीर्घायु के लिए पत्नियों ने गुरुवार को करवाचौथ का व्रत रखा। चंद्रदेव के दर्शन व पूजन कर अटल सुहाग की कामना की। चलनी में अपने पति का चेहरा देखकर सुहागिन महिलाओं ने व्रत का पारण किया।

करवाचौथ की तैयारियों के चलते कई दिनों से बाजारों में रौनक थी। दिन में लोग पत्नियों को उपहार देने के लिए जेवर, साड़ी सहित अन्य वस्तुएं खरीदते देखे गए। हाथों में मेहंदी रचाने के साथ ही सजने संवरने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं ब्यूटी पार्लर गईं।