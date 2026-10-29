बाराबंकी में करवाचौथ पर सुहागिनों ने मांगी पति की लंबी आयु, जेल में भी मनाया गया त्योहार
बाराबंकी में पत्नियों ने पति की लंबी आयु के लिए करवाचौथ का व्रत रखा, चंद्रदेव की पूजा कर व्रत का पारण किया।
HighLights
पत्नियों ने पति की दीर्घायु के लिए करवाचौथ व्रत रखा।
चंद्रदेव के दर्शन कर चलनी से पति का चेहरा देखा।
बाराबंकी जेल में 39 महिला कैदियों ने भी व्रत रखा।
संवादसूत्र, जागरण बाराबंकी। पति की दीर्घायु के लिए पत्नियों ने गुरुवार को करवाचौथ का व्रत रखा। चंद्रदेव के दर्शन व पूजन कर अटल सुहाग की कामना की। चलनी में अपने पति का चेहरा देखकर सुहागिन महिलाओं ने व्रत का पारण किया।
करवाचौथ की तैयारियों के चलते कई दिनों से बाजारों में रौनक थी। दिन में लोग पत्नियों को उपहार देने के लिए जेवर, साड़ी सहित अन्य वस्तुएं खरीदते देखे गए। हाथों में मेहंदी रचाने के साथ ही सजने संवरने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं ब्यूटी पार्लर गईं।
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जिला कारागार में भी 39 महिला कैदियों ने करवाचौथ का व्रत रखा, जिसमें से 21 ऐसी महिला कैदी थीं, जिनके पति भी कारागार में बंद थे। महिला कैदियों ने पति का चलनी से दीदार कर पर्व मनाया।
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जेल अधीक्षक कुंदन कुमार ने बताया कि चूरा, गट्टा, मिठाई व अन्य पूजन सामग्री व्रत रखने वाली महिलाओं को उपलब्ध कराई गई थी। करवाचौथ की प्रचलित लोक कथाएं महिलाओं ने एक-दूसरे काे सुनाईं।
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