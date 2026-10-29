करवाचौथ पर कानपुर के बाजारों में उमड़ी भीड़, पूजन सामग्री की हुई जमकर खरीदारी

जागरण संवाददाता, कानपुर। किसी को पूजा की थाली में सजाने के लिए करवा और चलनी खरीदनी थी, तो कोई व्रत की पूजा में चढ़ने वाली लाई, गट्टा और खिलौने जुटाने में लगी थी। करवाचौथ पर सुहाग की लंबी उम्र की कामना के साथ महिलाओं ने दिनभर खरीदारी कर पूजा की तैयारियां पूरी कीं।

त्योहार के दिन भी करवाचौथ पर शिवाला, सीसामऊ, गोविंदनगर और गुमटी नंबर पांच समेत शहर के प्रमुख बाजारों में पूजन सामग्री की दुकानों पर दिनभर ग्राहकों की आवाजाही बनी रही। करवा, कैलेंडर, चलनी, पूजा की थाली, फूल-माला, गजरा और पूजन में चढ़ाए जाने वाले सामान की खरीदारी के लिए महिलाएं एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाती नजर आईं। जिन महिलाओं की तैयारियां अधूरी रह गई थीं, उन्होंने व्रत के दिन बाजार पहुंचकर जरूरी सामान खरीदा।

बाजारों में पूजन सामग्री की दुकानों पर लाई, गट्टा, चूरा और खिलौनों की मांग रही। महिलाओं ने पूजा में चढ़ाने के लिए अलग-अलग सामग्री खरीदी। वहीं, फूल-माला की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही रही। दोपहर तक महिलाओं ने लगवाई मेहंदी त्योहार के दिन बाजारों में खरीदारी का सिलसिला लगातार जारी रहा। महिलाओं की प्राथमिकता शाम की पूजा के लिए सभी जरूरी सामान जुटाने की थी। दोपहर तक महिलाएं जगह-जगह मेहंदी लगवाती नजर आईं तो वहीं, पूजा के पहले सजने-संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर में शाम से खूब भीड़ रही।