लापरवाह 206 बीएलओ को नोटिस, सात शिक्षकों के निलंबन की संस्तुति
बाराबंकी में मतदाता पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले 206 बीएलओ को नोटिस जारी किया गया है। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बूथों का निरीक्षण कर लापरवाह कर्मियों को चेतावनी दी और सात शिक्षकों के निलंबन की सिफारिश की है। उन्होंने एसआईआर कार्य को महत्वपूर्ण बताते हुए सभी को जिम्मेदारी से काम करने के निर्देश दिए।
जागरण संवाददाता, बाराबंकी। मतदाता पुनरीक्षण चल रहा है, छुट्टी के दिन रविवार को अधिकारी सक्रिय दिखे। बूथों का निरीक्षण और बीएलओ से लगातार संपर्क में रहे। जिला अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने रविवार को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का निरीक्षण किया।
उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए, अन्यथा संबंधित कर्मी दंडित किए जाएंगे। 206 बीएलओ पर नोटिस भेजी गई है, वहीं, सात शिक्षकों के निलंबन की संस्तुति की गई है।
डीएम ने बड़ेल द्वितीय में बने बूथ का निरीक्षण किया। हो रहे फीडिंग चेक की। बीएलओ नीतू श्रीवास्तव ने बताया कि उनके बूथ पर 686 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में हैं, जिसमें से 300 फार्म पूर्ण किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि एसआइआर कार्य महत्वपूर्ण कार्य है। मतदाता भी अपनी जिम्मेदारी समझें।
डीएम ने बीएलओ नीतू श्रीवास्तव और दीपलता सहित सुपरवाइजर के कार्यों की सराहना करते हुए उनके साथ फोटो खिंचवाई। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी नवाबगंज आनंद कुमार तिवारी, तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह उपस्थित रहे। रामनगर, सिरौलीगौसपुर, रामसनेहीघाट, फतेहपुर, नवाबगंज, हैदरगढ़ के एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ आदि ने निरीक्षण कर फीडिंग में तेजी लाई।
वहीं, जिलाधिकारी के निर्देश पर खराब प्रगति वाले 206 बूथ लेवल आफिसरों को नोटिस भेजी गई है। बीएसए संतोष देव पांडेय ने बताया कि बीईओ त्रिवेदीगंज ने भवनियापुर के शिक्षक पंकज कुमार, रूबी रफीक, वंदना त्रिपाठी, आकांक्षा, एकता, मनीषा एसआइआर में सहयोग नहीं कर रहे हैं। बीईओ बंकी ने बरौली जाटा के स्वेता सिंह के निलंबन के लिए संस्तुति की है।
