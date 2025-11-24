लापरवाह 206 बीएलओ को नोटिस, सात शिक्षकों के निलंबन की संस्तुति

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। मतदाता पुनरीक्षण चल रहा है, छुट्टी के दिन रविवार को अधिकारी सक्रिय दिखे। बूथों का निरीक्षण और बीएलओ से लगातार संपर्क में रहे। जिला अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने रविवार को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का निरीक्षण किया।

उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए, अन्यथा संबंधित कर्मी दंडित किए जाएंगे। 206 बीएलओ पर नोटिस भेजी गई है, वहीं, सात शिक्षकों के निलंबन की संस्तुति की गई है।

डीएम ने बड़ेल द्वितीय में बने बूथ का निरीक्षण किया। हो रहे फीडिंग चेक की। बीएलओ नीतू श्रीवास्तव ने बताया कि उनके बूथ पर 686 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में हैं, जिसमें से 300 फार्म पूर्ण किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि एसआइआर कार्य महत्वपूर्ण कार्य है। मतदाता भी अपनी जिम्मेदारी समझें।