जिले में बूथों पर विशेष कैंप लगाकर भरे गए गणना फॉर्म, 84 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का काम पूरा

संवाद सूत्र, बाराबंकी। गहन मतदाता पुनरीक्षण चल रहा है। रविवार को प्रत्येक बूथों पर गणना प्रपत्र भरने के लिए विशेष कैंप आयोजित हुआ। दो प्रतिशत प्रपत्र भरे गए, अब जिले में आंकड़ा 84 प्रतिशत डिजिटाइजेशन पहुंच गया है।

जिले में 2595 बूथों पर गहन मतदाता पुनरीक्षण का विशेष कैंप आयोजित हुआ। यहां सुबह से लेकर शाम तक लोगों ने गणना प्रपत्र भरे।

एडीएम निरंकार सिंह ने बताया कि 23 लाख 31 हजार मतदाता हैं, जिसमें लगभग 84 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। रविवार को आयोजित हुए विशेष दिवस पर बेहतर कार्य हुए हैं।

भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राम सिंह वर्मा ने रविवार को असंद्रा शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विशेष एसआइआर अभियान की समीक्षा की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि एसआईआर अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी पात्र का नाम सूची से हटने न पाए।