बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रक ने कार को मारी टक्कर, मेदांता गुरुग्राम के डॉक्टर की मौत
बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक दुखद घटना में, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के एक डॉक्टर की ट्रक से टक्कर लगने के कारण मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। यह दुर्घटना एक्सप्रेसवे पर हुई।
संवाद सूत्र, हैदरगढ़ ग्रामीण (बाराबंकी)। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह चार बजे ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में मेदांता के एक चिकित्सक की मौत हो गई, जबकि दूसरे डाक्टर व कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल से ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है।
बिहार के जिला चंपारण के चनपटिया गांव निवासी 29 वर्षीय चिकित्सक अनिकेत पुत्र किशोर कश्यप, जिला मोतिहारी थाना बनजरिया के गांव जनकुल निवासी साथी डाक्टर विजयंत कुमार पुत्र विशंभर प्रसाद हरियाणा के जींद निवासी चालक सचिन पुत्र दिलनाग के साथ बिहार से गुरुग्राम के मेदांता हास्पिटल जा रहे थे। सोमवार सुबह चार बजे बाराबंकी के लोनीकटरा के किलोमीटर 25 के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रक ने कार में पीछे से टक्कर मार दी। कार सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी हैदरगढ़ लाया गया, जहां पर अनिकेत को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। वहीं, डाक्टर विजयंत व सचिन का प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल भेज दिया, यहां से लखनऊ ट्रामा सेंटर भेजा गया है। इससे पहले सीएचसी पर घायलों का हाल-चाल लेने पहुंचे उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ राजेश कुमार विश्वकर्मा ने डाक्टर की मौत की पुष्टि की।
