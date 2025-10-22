संवाद सूत्र, हैदरगढ़ ग्रामीण (बाराबंकी)। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह चार बजे ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में मेदांता के एक चिकित्सक की मौत हो गई, जबकि दूसरे डाक्टर व कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल से ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है।

बिहार के जिला चंपारण के चनपटिया गांव निवासी 29 वर्षीय चिकित्सक अनिकेत पुत्र किशोर कश्यप, जिला मोतिहारी थाना बनजरिया के गांव जनकुल निवासी साथी डाक्टर विजयंत कुमार पुत्र विशंभर प्रसाद हरियाणा के जींद निवासी चालक सचिन पुत्र दिलनाग के साथ बिहार से गुरुग्राम के मेदांता हास्पिटल जा रहे थे। सोमवार सुबह चार बजे बाराबंकी के लोनीकटरा के किलोमीटर 25 के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रक ने कार में पीछे से टक्कर मार दी। कार सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।