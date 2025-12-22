यूपी के इस जिले में 32 करोड़ की लागत से बनेगा पुल, दो दर्जन गांवों को होगा सीधा फायदा

संवाद सूत्र, हैदरगढ़ (बाराबंकी)। गोमती नदी के तट पर स्थित बाजपुरा घाट पर पक्का पुल निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। करीब 32 करोड़ रुपये की लागत से पुल बनेगा। पहली किस्त 11 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विधायक दिनेश रावत और एससी/एसटी आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले थे और पक्का पुल निर्माण को लेकर मांग की थी। इसके पूर्व कांग्रेस के पूर्व सांसद पीएल पुनिया, सपा के पूर्व मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप, पूर्व विधायक राममगन रावत के अलावा स्थानीय लोगों ने जल सत्याग्रह किया था। दो दर्जन गांव को मिलेगा फायदा पुल बनने से नदी के इस पार व उस पार के दो दर्जन गांव का सीधा संपर्क जुड़ जाएगा। नदी इस पर ताला, बेहटा, रुकनुद्दीनपुर, मोहम्मदपुर, जोंधी, शिवराजपुर, नरौली, हरपालपुर, बीजापुर, बरांवा, बैरिहा, सालपुर, दुर्गापुरवा, कमेला तथा नदी उस पार बाजपुरा, भेड़िया, पलौली, चकतारा, मेनहुआ, कादीपुर, नई सड़क, बबुरिया आदि गांवों की लगभग एक लाख आबादी के लिए रास्ता सुगम हो जाएगा।

ग्रामवासियों में खुशी ग्राम ताला के धर्मेंद्र सिंह, नरौली के धर्मेंद्र मिश्रा, हरपालपुर के योगेंद्र मिश्रा, पलौली के राजकुमार सिंह, बीजापुर के गोविंद पाठक, बरांवा के परीक्षित सिंह, कादीपुर के सुशील जायसवाल, नई सड़क के राजकुमार शर्मा आदि का कहना है कि पुल का निर्माण हो जाने से क्षेत्र के दो दर्जन गांवों का मुख्य मार्ग से सीधा संपर्क जुड़ जाएगा।