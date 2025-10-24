Language
    बाराबंकी में प्रेम प्रसंग के शक में सौतेली बेटी की गला रेतकर हत्या, पुल‍िस ने आरोपी को क‍िया ग‍िरफ्तार

    By Deepak Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:31 PM (IST)

    बाराबंकी में एक व्यक्ति ने प्रेम प्रसंग के शक में अपनी सौतेली बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या क्यों की गई और क्या कोई और भी शामिल है।

    संवाद सूत्र, देवा (बाराबंकी)। प्रेम प्रसंग के शक में पिता ने धारदार चाकू से अपनी सौतेली बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी। परिवारजन ने आरोपित को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

    देवा कस्बे के जमाल कमाल तकिया निवासी हफीजुल्लाह ने गुरुवार रात करीब 12 बजे अपनी सौतेली बेटी 17 वर्षीय जोया बानो की धारदार चाकू से गला रेतकर बेरहमी के साथ हत्या कर दी। जोया मां जुबैदा के पहले पति रियाज की पुत्री थी। जुबैदा ने बताया कि गुरुवार रात जोया बानो अपनी सौतेली बहन चंदा, सोनम और खुशबू के साथ घर के आगे के कमरे में सोई थी। वह और हफीजुल्लाह ऊपर कमरे में सोए थे।

    रात करीब 12 बजे हफीजुल्लाह ऊपर वाले कमरे से नीचे आया और धारदार चाकू से गला रेतकर जोया की हत्या कर दी, जिसके चश्मदीद गवाह चंदा, सोनम और खुशबू हैं। जुबैदा का कहना है कि घटना के समय आवाज सुनकर घर के सभी लोग जग गए और कमरे के पास जाकर देखा तो हफीजुल्लाह हाथ में चाकू लिया था और जोया बानो खून से लतपथ मृत पड़ी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को पकड़ लिया। गुरुवार रात ही एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने घटनास्थल का जायजा लिया और फारेंसिक टीम से साक्ष्य संकलन कराया।

    कोतवाल अजय कुमार त्रिपाठी का कहना है कि आरोपित हफीजुल्लाह को जेल भेज दिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बताया जाता है कि बेटी के किसी दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग के शक में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। जांच की जा रही है। जुबैदा की पहली शादी रियाज के साथ हुई थी, जिससे तीन लड़के और तीन बेटियां हैं। पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी हफीजुल्लाह से की, जिससे तीन बेटियां हैं।