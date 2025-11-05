बाराबंकी में हुए हादसों में युवक समेत दो लोगों की मौत, चार की हालत गंभीर

जागरण टीम, बाराबंकी। अयोध्या से भगवान श्रीराम के दर्शन कर लौट रहे बाइक सवार तीन युवकों में लखनऊ के एक युवक की मौत और दो हादसे में घायल हो गए। दोनों घायलों को सीएचसी त्रिवेदीगंज से रेफर कर दिया गया है, यह युवक गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दूसरे हादसे में पैदल जाते वक्त युवक को बोलेरे ने टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। तीसरे हादसे में दो लोग और घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है।

त्रिवेदीगंज: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे लोनीकटरा के कबूलपुर गांव के पास हादसा हुआ। लखनऊ के गोसाईगंज के जगमोहन पुरवा निवासी सूरज यादव अपने दो साथियों गुजरात प्रांत के अशोक व गोपाल मिश्र के साथ अयोध्या से दर्शन कर बाइक से वापस लखनऊ जा रहे थे। जहां बाइक असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में तीनों युवक घायल हो गए।



गोसाईगंज सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने अशोक को मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष अभय कुमार मौर्य का कहना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में एक की मौत व दो घायल हुए हैं।

लोनीकटरा के हुसैनाबाद गांव निवासी अरुण कुमार गौतम गांव से बाहर बने पोल्ट्री फार्म पर काम करता था। मंगलवार रात करीब साढ़े आठ बजे फार्म से काम खत्म कर पैदल वापस घर जा रहा था। हाईवे पर पीछे से आ रही अज्ञात बोलेरो की टक्कर से घायल हो गया। पुलिस ने गंभीर घायल को सीएचसी त्रिवेदीगंज पहुंचाया, जहां से उसे ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया है था। इलाज के दौरान बुधवार भोर उसकी मौत हो गई।