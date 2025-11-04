बाराबंकी में हाईवे पार करने पर एक ठोकर से चली गई जान, अलग-अलग हादसों में तीन की मौत

जागरण टीम, बाराबंकी। अयोध्या रुदौली के अमानीगंज खंडासा के रहने वाले बैजनाथ की राजमार्ग पार करते समय जान चली गई। मवई चौराहा पर वह एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे, अचानक अज्ञात वाहन की एक ठोकर लगी उसके बाद उन्हें फिर होश नहीं आया। अस्पताल पहुंचने से पहले मृत्यु हो गई।

अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हैं। यह हादसे त्रिवेदीगंज, रामसनेहीघाट और फतेहपुर क्षेत्र में हुए हैं। लोनीकटरा में बाइकों की भिड़ंत में पिता की मौत हो गई, दो बच्चे घायल हैं। हाईवे पार करते समय रामसनेहीघाट में युवक की जान चली गई।

रामसनेहीघाट : रविवार देर शाम अमानीगंज के खंडासा के मैकू पुरवा निवासी बैजनाथ मवई के राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल युवक को लेकर परिजन सीएचसी रामसनेहीघाट पहुंचे, जहां डाक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसओ अंकित त्रिपाठी ने बताया कि सीएचसी से सूचना मिली थी। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

त्रिवेदीगंज : लखनऊ-सुलतानपुर हाईवे पर रविवार को लोनीकटरा के अलादादपुर चौराहे पर दो बाइकों की आपस में हुई थी। टक्कर में देवीपुर निवासी जगन्नाथ, पुत्र रमन, पुत्री संध्या व दूसरी बाइक पर सवार हरदोई के थाना माधवगंज के खुर्दा मदारपुर निवासी सूरज सिंह घायल हो गए थे। सभी को सीएचसी त्रिवेदीगंज से जिला अस्पताल रेफर किया गया था। जगन्नाथ को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया था, सोमवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।



निंदूरा : कुर्सी के लखनऊ-महमूदाबाद मार्ग पर निंदूरा ब्लाक के निकट एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर उस पर चढ़ गया। हादसे में चालक और खलासी दोनों बाल-बाल बच गए। ट्रक सीतापुर के महमूदाबाद से धान लाद कर पंजाब जा रहा था। सड़क व डिवाइडर पर सांकेतिक चिह्न न लगे होने के कारण चालक को डिवाइडर का पता नहीं चला और ट्रक सीधे डिवाइडर पर चढ़ गया।

युवक की दुर्घटना में मौत सतरिख : छेदा नगर गांव निवासी बउवा रविवार की सुबह अपने गांव के ही साथी रिंकू के साथ बाइक से अयोध्या दर्शन के लिए निकले थे। रविवार को दर्शन कर दोनों दोपहर करीब 12 बजे रुदौली चौराहे के पास पहुंचे ही थे कि सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्राली ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बउवा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रिंकू घायल हो गए।

हादसे में चार घायल फतेहपुर : हसनपुर टांडा गांव निवासी अभिषेक व प्रियांशु सोमवार को बाइक से घर लौट रहे थे, तभी गांव के पास उत्तम के खेत के निकट उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों सड़क किनारे खेत में लगे प्रतिबंधित ब्लेड वाले तार की चपेट में आकर घायल हो गए।