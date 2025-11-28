बाराबंकी में तेज रफ्तार से दो कारें खाईं में गिरीं, बाइक सवार की मौत; 18 घायल
बाराबंकी में अलग-अलग सड़क हादसों में एक युवक की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए। हैदरगढ़ में बाइक सवार को टक्कर लगने से उसकी जान चली गई। बड्डूपुर में एक कार खाई में गिरने से पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। त्रिवेदीगंज और फतेहपुर में भी दुर्घटनाओं में कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जागरण टीम, बाराबंकी। अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक की युवक की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हुए हैं। हैदरगढ़ में बाइक सवार की हादसे में मौत हो गई। बडडूपुर के सरैयां मातबर नगर रेलवे क्रासिंग मोड़ के पास कार खाईं में जा गिरी, पांच लोग गंभीर हुए। त्रिवेदीगंज और फतेहपुर में 10 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
हैदरगढ़ के दरियाव सिंह पुरवा निवासी पुत्तन सिंह को गुरुवार देर रात एक बाइक सवार ने टक्कर मार दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सीएचसी हैदरगढ़ राम मनोहर लोहिया लखनऊ रेफर कर दिया गया, वहां उनकी मौत हो गई। वहीं, धोबइया के धर्मेंद्र और गौरा निवासी भोले नाथ की बाइक टकरा गई। हादसे में घायल हो गए।
अयोध्या हाईवे के पल्हरी ओवरब्रिज के पास लखपेड़ाबाग निवासी नीरज गुप्ता की कार पुल से नीचे गिर गई, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि सड़क पर ही दूसरे वाहन से भिड़ गई थी। कार सवार घायल हुआ है।
फतेहपुर: नगर कोतवाली के बनवा गांव निवासी 65 वर्षीय सैय्यद अपनी बहू हिना, यास्मीन व बेटे कामिल, आदिल के साथ सीतापुर के महमूदाबाद में एक वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इनोवा कार से वापस घर जा रहे थे। तभी गुरुवार रात करीब 11 बजे बड्डूपुर के सरैयां मातबर नगर रेलवे क्रासिंग मोड़ के पास कार अनियंत्रित होकर खाईं में गिर गई। पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।
सभी घायलों को बाहर निकलवाकर महमूदाबाद सीएचसी पहुंचाया। दूसरी घटना रात करीब 1:30 बजे घटी, जब बरेली से अयोध्या दर्शन करने जा रही अर्टिगा कार का चालक रेलवे क्रासिंग के मोड़ पर पहुंचते ही नियंत्रण खो बैठा। कार खाईं में जा गिरी। कार में सवार पांच लोगों को चोटें आईं।
त्रिवेदीगंज: लोनीकटरा के दहिला पोखरा मार्ग पर खैरा कनकू गांव के पास दो बाइकों की टक्कर में पांच घायल हो गए। कोठी के अचकामऊ निवासी सुशील, आशा देवी, प्राची को बाइक से लेकर बड़वल की तरह जा रहे थे। सामने से आ रहे लोनीकटरा के सरांय पांडेय गांव निवासी सर्वेश, भुट्टा की बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में सभी घायल हो गए।
