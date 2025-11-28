बाराबंकी में तेज रफ्तार से दो कारें खाईं में गिरीं, बाइक सवार की मौत; 18 घायल

जागरण टीम, बाराबंकी। अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक की युवक की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हुए हैं। हैदरगढ़ में बाइक सवार की हादसे में मौत हो गई। बडडूपुर के सरैयां मातबर नगर रेलवे क्रासिंग मोड़ के पास कार खाईं में जा गिरी, पांच लोग गंभीर हुए। त्रिवेदीगंज और फतेहपुर में 10 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हैदरगढ़ के दरियाव सिंह पुरवा निवासी पुत्तन सिंह को गुरुवार देर रात एक बाइक सवार ने टक्कर मार दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सीएचसी हैदरगढ़ राम मनोहर लोहिया लखनऊ रेफर कर दिया गया, वहां उनकी मौत हो गई। वहीं, धोबइया के धर्मेंद्र और गौरा निवासी भोले नाथ की बाइक टकरा गई। हादसे में घायल हो गए।

अयोध्या हाईवे के पल्हरी ओवरब्रिज के पास लखपेड़ाबाग निवासी नीरज गुप्ता की कार पुल से नीचे गिर गई, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि सड़क पर ही दूसरे वाहन से भिड़ गई थी। कार सवार घायल हुआ है।





फतेहपुर: नगर कोतवाली के बनवा गांव निवासी 65 वर्षीय सैय्यद अपनी बहू हिना, यास्मीन व बेटे कामिल, आदिल के साथ सीतापुर के महमूदाबाद में एक वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इनोवा कार से वापस घर जा रहे थे। तभी गुरुवार रात करीब 11 बजे बड्डूपुर के सरैयां मातबर नगर रेलवे क्रासिंग मोड़ के पास कार अनियंत्रित होकर खाईं में गिर गई। पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।