    बाराबंकी में ऑटो और पिकअप की टक्कर में चालक की मौत, सात लोग गंभीर रूप से घायल

    By Deepak Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 12:48 PM (IST)

    बाराबंकी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में ऑटो और पिकअप की टक्कर में ऑटो चालक की मौत हो गई और सात लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, त्रिवेदीगंज में छज्जा गिरने से एक युवती घायल हो गई, और दरियाबाद में ट्रक की टक्कर से बिजली का खंभा टूट गया, जिससे कई गांवों में बिजली गुल हो गई।

    जागरण संवाददाता, बाराबंकी। बहराइच-बाराबंकी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम मलिहामऊ मोड़ के पास पिकअप ने आटो को टक्कर मार दी। हादसे में आटो चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि सात यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

    गुरुवार दोपहर पिकअप और आटो की आमने-सामने हुई टक्कर से आटो चालक घौखारिया निवासी संजीत की मौत हो गई। आटो में सवार सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भावका जवारीपुर की मुन्नी देवी पत्नी जयप्रकाश व सात वर्षीय पुत्र रितेश, ग्राम कटियार की शिव देवी पत्नी आलोक कुमार, ग्राम हजरतपुर के रीना पत्नी बृजेश सहित छह लोगों को सीएचसी रामनगर में पुलिस ने भर्ती कराया। कुतुलूपुर के पिंकू यादव को सीएचसी बड़ागांव भेजा गया है। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

    त्रिवेदीगंज: छज्जा गिरने से उसके नीचे सो रही युवती दबकर घायल हो गई। हादसा कोतवाली हैदरगढ़ के रायपुर गांव में बुधवार रात करीब नौ बजे हुआ। गांव निवासी शिवनंदन वर्मा की पुत्री शिवानी अपने घर में सो रही थी। तभी छत का छज्जा अचानक भरभरा कर गिर गया। परिवारजन ने उसे सीएचसी त्रिवेदीगंज पहुंचाया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं, सीएचसी त्रिवेदीगंज पर तैनात स्वास्थ्य पर्यवेक्षक विल्किस गुरुवार दोपहर दो बजे ड्यूटी से घर जा रही थीं। तभी अस्पताल परिसर में बाइक से गिरकर घायल हो गईं।

    ट्रक की टक्कर से टूटा खंभा, गुल रही बिजली

    दरियाबाद : अकबरपुर गांव के पास कोटवाधाम कोटवासड़क मार्ग पर संचालित लकड़ी ठेकी के पास ट्रक ने खंभे में टक्कर मार दी, जिससे खंभा टूट गया। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। पोल टूटने से 11 हजार लाइन की आपूर्ति बाधित हो गई। अकबरपुर, भुलभूलिया, डीहा, गंगौली आदि गांव में अंधेरा रहा। जेई सगीर अहमद ने बताया कि आपूर्ति बहाल करा दी गई है।