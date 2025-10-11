Language
    बाराबंकी में इस दिन से होगी धान की खरीद, इन केंद्रों पर मिलेगा उचित दाम

    By Deepak Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 06:48 PM (IST)

    बाराबंकी जिले में धान की खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी। किसानों को उचित मूल्य मिले, इसके लिए प्रशासन ने कई केंद्र बनाए हैं। धान बेचने में किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। जिले में धान खरीद की तैयारी पूरी हो चुकी है।

    जिले में केंद्रों पर 15 अक्टूबर से होगी धान की खरीद।

    संवाद सूत्र, दरियाबाद (बाराबंकी)। समर्थन मूल्य पर धान खरीद इस बार 15 अक्टूबर से होगी। नवंबर माह की शुरुआत में ही खरीद रफ्तार पकड़ लेगी। दरियाबाद में विपणन के तीन, एफसीआइ का खजुरी समेत छह केंद्र हैं। जिले में विपणन के 45, पीसीएफ के 18, कृषि उत्पादन मंडी समिति के दो, पीसीयू के 20, यूपीएसएस के छह व भारतीय खाद्य निगम के तीन केंद्र खोले गए हैं। वहीं, अयोध्या मंडल के अमेठी, अंबेडकरनगर, अयोध्या, सुलतानपुर को मिला कर 420 केंद्र खुले हैं।

    एक नवंबर से खरीद शुरू करने के निर्देश थे, लेकिन इधर फसल तेजी से तैयार हो रही है। जरूरत के हिसाब से किसान धान आढ़तों पर बेचना शुरू कर चुके हैं।

    खरीद व्यवस्था के मद्देनजर खाद्य एवं रसद व नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री सतीशचंद्र शर्मा ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग की। किसानों की उपज तैयार देख खरीद अयोध्या मंडल के जिलों में 15 अक्टूबर से शुरू कर देने के निर्देश दिए हैं।

    जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी राजीव कुलश्रेष्ठ ने केंद्र प्रभारियों को पत्र जारी कर वीडियो कान्फ्रेंसिंग का हवाला देते हुए 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली खरीद के तहत 14 अक्टूबर तक हर हाल में तैयारी पूर्ण करने का आदेश दिया है।

    जिसके बाद शनिवार को केंद्रों की साफ-सफाई आदि तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी ने बताया कि वीडियो कान्फ्रेंसिंग में खरीद 15 अक्टूबर से शुरू करने के निर्देश मिले हैं।