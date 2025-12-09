YouTube पर वीडियो देख झोलाछाप ने कर डाला ऑपरेशन, दो दिन बाद मरीज की तड़पकर हुई मौत तो मचा हड़कंप
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक झोलाछाप डॉक्टर ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर पथरी का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दो दिन बाद मरीज की तड़पकर मौत हो गई, जिससे क् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बाराबंकी। यूट्यूब पर देखकर खाना पकाना और घरेलू उपचार करना तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ऑपरेशन कर देना कम ही सुना होगा। ऐसा ही मामला कोठी में हुआ है। जांच में पता चला कि झोलाछाप ने यूट्यूब देखकर पथरी का ऑपरेशन किया था, नतीजा रहा कि पथरी तो नहीं निकल सकी, लेकिन आमाश्य, छोटी आंत और खाने की नली झोलाछाप ने जरूर काट डाली थी।
नशे में किए गए इस अमानवीय कृत के बाद महिला की मौत हो गई। मामले में मंगलवार को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने अवैध हास्पिटल पर नोटिस चस्पा कर दिया है।
कोठी के डफरापुर मजरे सैदनपुर निवासी फतेह बहादुर की पत्नी के पेट में पांच दिसंबर की दोपहर तेज दर्द हुआ तो कोठी बाजार में स्थित श्री दामोदर औषधालय हास्पिटल लेकर पहुंचे। जिसके संचालक ज्ञान प्रकाश मिश्रा व कोठी निवासी विवेक मिश्रा है।
ज्ञान प्रकाश ने पथरी बताकर ऑपरेशन करने के लगभग 25 हजार रुपये खर्च बताए और 20 हजार रुपये तय हुए। पीड़ित के अनुसार 20 हजार लेने के बाद ज्ञान प्रकाश ने शराब के नशे में यूट्यूब पर वीडियो देखकर उसकी पत्नी मुनिशरा रावत का ऑपरेशन कर डाला।
घोर लापरवाही करते हुए उसकी तमाम नसें काट डाली और पेट में कई गहरे चीरे लगा दिए। इस लापरवाही के कारण मुनिशरा रावत की तड़प-तड़प कर अगले दिन शाम दम मौत हो गई। मृत्यु होते ही ज्ञान प्रकाश और उनका पूरा परिवार उन्हें उसी हालत में छोड़कर फरार हो गया।
पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और डाक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। नौ दिसंबर को कोठी थाना पहुंचे पीड़ित पति ने तहरीर देकर दोनों संचालकों प्रकाश मिश्रा व विवेक मिश्रा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या व एससी एसटी एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कराया है।
हास्पिटल को पूरी तरह से फर्जी और अवैध बताते हुए आरोपितों के पास किसी प्रकार की कोई डिग्री भी न होने की बात कही है। मंगलवार को एसीएमओ डा. एलबी गुप्ता ने सीएचसी सिद्धौर डा. संजय पांडेय के साथ आरोपित के अवैध हास्पिटल पर पहुंचे और नोटिस चस्पा कर एक सप्ताह में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।
कोठी कोतवाल अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि मृतका के पति की ओर से मुकदमा लिखा गया है। सीएचसी के डाक्टर ने भी तहरीर दी है, जिसको इसी मुकदमे में शामिल कर ली जाएगी। आरोपितों की तलाश में टीमें लगाई गई हैं, जल्द गिरफ्तारी होगी।
