बाराबंकी में गश्त के दौरान पलटी PRV, शीशा तोड़कर निकाले गए तीन पुलिसकर्मी
बाराबंकी में गश्त कर रही डायल 112 का वाहन अनियंत्रित होकर खंती में पलट गई, एक घंटे तक पुलिसकर्मी वाहन में फंसे रहे। काफी जद्दोजहद के बाद उपनिरीक्षक समेत तीनों पुलिसकर्मी बाहर सुरक्षित निकले। दुर्घटना के बाद कंट्रोल रूम सूचना दी गई, जहां से मदद आई और सभी को अस्पताल ले जाकर उनका चेकअप कराया गया। सभी पुलिसकर्मियों को मामूली चोट आईं।
संवाद सूत्र, नई सड़क (बाराबंकी)। गश्त कर रही डायल 112 का वाहन अनियंत्रित होकर खंती में पलट गई, एक घंटे तक पुलिसकर्मी वाहन में फंसे रहे। काफी जद्दोजहद के बाद उपनिरीक्षक समेत तीनों पुलिसकर्मी बाहर सुरक्षित निकले। दुर्घटना के बाद कंट्रोल रूम सूचना दी गई, जहां से मदद आई और सभी को अस्पताल ले जाकर उनका चेकअप कराया गया। सभी पुलिसकर्मियों को मामूली चोट आईं।
असंद्रा थाने की पीआरवी 112 मंगलवार की रात करीब 12:30 पर गश्त कर रही थी। जरौली गांव स्थित हनुमान मंदिर के निकट डायल स्कार्पियो अनियंत्रित होकर खंती में पलट गई। वाहन में एक उपनिरीक्षक समेत तीनों पुलिसकर्मी सवार थे। पीआरवी धनौली गांव की तरफ से असंद्रा थाने की तरफ जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ।
वाहन में उपनिरीक्षक शिवपूजन सहित तीन पुलिसकर्मी बैठे थे। वाहन आरक्षी संजय चला रहा था। संयोग से हादसे में सभी सुरक्षित बच गए। बताया जाता है कि पुलिसकर्मी रात्रि गश्त पर थे। वापसी में असंद्रा पठकन पुरवा मार्ग पर अचानक से एक वन रोज सड़क पर आ गया, जिसको बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित हुई थी। सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी। रात्रि में किसी तरह से गाड़ी का शीशा तोड़कर सभी पुलिसकर्मी बाहर निकले और प्राथमिक उपचार कराया।
बुधवार सुबह असंद्रा पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को बाहर निकलवाया। प्रभारी निरीक्षक असंद्रा आलोक मणि त्रिपाठी ने बताया कि हादसे में सभी साथी बाल-बाल बच गए है। मामूली चोटें आईं हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।