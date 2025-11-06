बाराबंकी पुलिस की बदमाशाें से मुठभेड़: दो गिरफ्तार, सिपाही की बाइक से हुई थी रायबरेली में लूट

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। नगर कोतवाली के बाहर से पुलिसकर्मी की अपाचे बाइक चोरी कर रायबरेली में दंपति से लूट करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह के दो सदस्यों को स्वाट और नगर कोतवाली पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा बदमाश मौके पर दबोच लिया गया।

मंगलवार देर रात स्वाट/सर्विलांस और कोतवाली नगर पुलिस टीम चोरी और लूट की घटनाओं की रोकथाम के लिए गश्त पर थी। सोमैया नगर के पास एक मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। पीछा करने पर शुगर मिल के पास मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की।

पुलिस मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा घायल पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश रघुवीर पांडेय पुत्र अवधेश पांडेय, निवासी सदरौना काशीराम कॉलोनी, थाना पारा, लखनऊ के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। दूसरे बदमाश को भी दबोच लिया गया, जिसकी पहचान अजय दीक्षित उर्फ शुभम पुत्र स्व. ललित, निवासी एसटीपी चौराहा, थाना बीबीडी, लखनऊ (मूल निवासी बिल्हौर, कानपुर नगर) के रूप में हुई है।

सिपाही की बाइक से की गई रायबरेली में लूट नगर कोतवाली के बाहर से चोरी की गई अपाचे बाइक से ही बदमाशों ने एक नवंबर को रायबरेली जनपद के गुरुबक्सगंज थाना क्षेत्र में मो. आलम और उनकी पत्नी गौसिया से लूट की वारदात की थी। बदमाशों ने बथुआ खास स्कूल नहरिया के पास दंपति से 4000 नकद, चांदी की पायल और जरूरी दस्तावेजों से भरा बैग लूट लिया था। पीड़ित की तहरीर पर अपाचे सवार बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गुरुबक्सगंज थाने की पुलिस भी इनकी तलाश कर रही थी।