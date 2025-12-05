पंचायतों में बिना काम किए निकाल ली धनराशि, अफसरों की जांच रिपोर्ट का इंतजार
बाराबंकी जिले में पंचायतों द्वारा बिना काम किए ही धनराशि निकालने का मामला प्रकाश में आया है। शिकायत मिलने पर अधिकारियों द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बाराबंकी। बिना कार्य कराए धनराशि निकाल ली गई, तो बहुत सी पंचायतों में हुए निर्माण में अनियमितताओं की शिकायतें शपथ पत्र प्रस्तुत कर की गईं। जिलाधिकारी के आदेश पर टीमें गठित हुईं, कुछ में जांच भी हुई, कई अधूरी हैं। जुलाई से अब तक 18 ग्राम पंचायतों में लगे घोटाले के आरोपों की जांच में अफसरों की रिपोर्ट का इंतजार है।
फतेहपुर के नंदरासी की जांच डीएचओ के नेतृत्व में गठित टीम ने किया था। इस पर कार्रवाई होनी है, लेकिन फाइल जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के स्तर पर लंबित है। इसी तरह से दरियाबाद के कमोली की जांच जिला कृषि अधिकारी ने की थी।
सिरौलीगौसपुर के सैदनपुर की जांच जिला युवक कल्याण अधिकारी, बनीकोडर के सिल्हौर की जांच जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने की थी, लेकिन आज भी यह फाइलें लंबित पड़ी हैं।
सिरौलीगौसपुर के मोहम्मदपुर बाहू, बदोसराय व हमीदपुर में जिला युवा कल्याण अधिकारी, त्रिवेदीगंज के बहुता की जांच जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, बनीकोडर के फतेहगंज में उपायुक्त मनरेगा ने जांच की थी, रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, अब इस पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी की ओर से रिपोर्ट लगनी है, लेकिन मामले महीनों से लंबित हैं। इन प्रकरणों में डीएम ने रिपोर्ट मांगी है।
इन गांवों की जांच अधूरी
सूरतगंज बंभनावा की जांच मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, फतेहपुर के नंदनाकला की फाइल जिला उद्यान अधिकारी, बनीकोडर के जरौली की जांच जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, फतेहपुर के गौरी बनियानी की जांच जिला प्रोबेशन अधिकारी को करनी है।
सूरतगंज के बतनेरा की जांच सीवीओ, दरियाबाद के तहसीपुर में जिला कृषि रक्षा अधिकारी, सिरौलीगौसपुर के चैला, सूरतगंज के रहटा की जांच सीवीओ को करनी है। यह सभी प्रकरण जुलाई या अगस्त 2025 के हैं। पांच महीने बीत चुके हैं, लेकिन घोटालों के आरोपों की जांच पूरी नहीं हो पाई है।
शपथ पत्र पर शिकायतें आईं थी, जिलाधिकारी की ओर से टीम गठित कर दी गई है। कुछ फाइलों पर अंतिम रिपोर्ट लगनी है। अधिकारियों को रिमाइंडर पत्र लिखा गया है। रिपोर्ट आते ही कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। -नीतेश भोंडेले, जिला पंचायत राज अधिकारी।
पांच फाइलों में अंतिम रिपोर्ट लगाकर फाइनल कर दी गई है, 13 में रिपोर्ट लगाई जा रही है। जल्द ही सभी पत्रावलियों को कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएंगी। -अरविंद श्रीवास्तव, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी।
