    Barabanki News: भैंस चाेर तलाश रही क्राइम ब्रांच के हाथ लगा गिरोह, नौ गिरफ्तार

    By Nirankar Jaiswal Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:43 PM (IST)

    भैंस चोरों की तलाश में लगी क्राइम ब्रांच की सर्विलांस व बड्डूपुर पुलिस के हत्थे चाेरों का गिरोह चढ़ गया है। गिरोह के नौ बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस न ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, बाराबंकी। भैंस चोरों की तलाश में लगी क्राइम ब्रांच की सर्विलांस व बड्डूपुर पुलिस के हत्थे चाेरों का गिरोह चढ़ गया है। गिरोह के नौ बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस ने चोरी के 36 हजार 500 रुपये नकद, सोने-चांदी के जेवरात, दो बाइक व एक पिकअप सहित दो तमंचा बरामद किया है।

    पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देश पर थानों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सर्विलांस व बड्डूपुर पुलिस टीम ने 11 दिसंबर को इन नौ बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिनमें साफदरगंज के रसौली निवासी सरगना मो. शुएब, मो. समीर, मो. इमरान, मोहम्मदपुर खाला के लच्छीपुर बेलहरा निवासी रेहान, सौरंगा बेलहरा निवासी मो. आलम, भटुआमऊ निवासी सौरव मौर्या, फतेहपुर के गुलाम मोहम्मद पट्टी निवासी सलमान उर्फ राहुल, सीतापुर के महमूदाबाद मोहद्दीनपुर तकिया निवासी संदीप और सलमान शामिल हैं, जिनको महमूदाबाद-पैतेपुर मार्ग पर भगौली के पास से गिरफ्तार किया गया।

    चोरों का यह गिरोह बाइक से गांवों में घूमकर बंद पड़े मकानों व कीमती जानवरों की रेकी कर चिन्हित करता है। रात में मोटरसाइकिल व पिकअप से जाकर उन घरों व जानवरों की चोरी करते हैं। चोरी के जानवरों को खलीलाबाद व रौनाही पशु बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। आरोपितों ने दो दिसंबर 2025 की रात बड्डूपुर के औलियापुर से दो भैंसों की चोरी स्वीकर की है। मोहम्मदपुर खाला के बेलहरा में किला बेलहरा से 18 सितंबर की रात्रि व कैथा में घर से चोरी भी स्वीकार की है। बदमाश पुलिस से बचने के लिए पिकअप वाहन की नंबर प्लेट बदल देते थे।