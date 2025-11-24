Barabanki News: बिजली कनेक्शन देने में लापरवाही बरतने पर हटाए गए फतेहपुर के अधिशाषी अभियंता
बाराबंकी के फतेहपुर में बिजली कनेक्शन में लापरवाही के चलते अधिशाषी अभियंता को हटाया गया। उन पर समय पर कनेक्शन न देने और अनियमितता के आरोप थे। जांच में देरी की पुष्टि होने पर विभाग ने कार्रवाई की और अन्य अधिकारियों को भी चेतावनी दी कि वे अपने कार्यों में लापरवाही न करें।
संवाद सूत्र, बाराबंकी। कुर्सी औद्योगिक इकाई में तीन हजार किलोवाट कनेक्शन देने में लापरवाही बरतने के मामले में फतेहपुर डिवीजन के अधिशाषी अभियंता का पावर कारपोरेशन ने हटा दिया गया है। अधिशाषी अभियंता नीरज सिंह गर्ग का स्थानांतरण पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटड में किया गया है। मामले में पूर्व में एसडीओ व अवर अभियंता का निलंबन किया जा चुका है। फतेहपुर का चार्ज बाराबंकी डिवीजन के अधिशाषी अभियंता घनश्याम त्रिपाठी को दिया गया है।
बताते चलें कि बीती 31 अक्टूबर को कुर्सी औद्योगिक इकाई के तीन हजार किलोवाट कनेक्शन देने में लापरवाही बरतने के मामले में उमरा विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता अनिल कुमार पाल व कुर्सी विद्युत उपकेंद्र के एसडीओ सर्वेश कुमार पाल को भी निलंबित किया जा चुका है।
दोनों अधिकारियों पर आरोप था कि औद्योगिक क्षेत्र उमरा स्थित एक फैक्ट्री में बिजली कनेक्शन के मामले लापरवाही बरती थी। जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई थी। एमडी ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच कमेटी ने एसडीओ व अवर अभियंता को दोषी पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई की गई थी। इसी मामले में फतेहपुर डिवीजन के अधिशाषी अभियंता नीरज सिंह गर्ग को स्थानांतरण किया गया है।
रामनगर अधिशाषी अभियंता का हुआ प्रमोशन
रामनगर डिवीजन के अधिशाषी अभियंता खालिद सिद्धीकी का प्रमोशन अधीक्षण अभियंता पद पर हो गया है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में अधीक्षण अभियंता पद पर प्रमोशन किया गया है। अभी यहां पर किसी की तैनाती नहीं की गई है। अतिरिक्त कार्यभार मीटर परीक्षण खंड के अधिशाषी अभियंता जगह पर तैनाती नहीं दी गई है। फतेहपुर का चार्ज बाराबंकी को दिया गया। रामनगर का चार्ज राघवेंद्र प्रताप वर्मा को दिया गया।
