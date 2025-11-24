संवाद सूत्र, बाराबंकी। कुर्सी औद्योगिक इकाई में तीन हजार किलोवाट कनेक्शन देने में लापरवाही बरतने के मामले में फतेहपुर डिवीजन के अधिशाषी अभियंता का पावर कारपोरेशन ने हटा दिया गया है। अधिशाषी अभियंता नीरज सिंह गर्ग का स्थानांतरण पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटड में किया गया है। मामले में पूर्व में एसडीओ व अवर अभियंता का निलंबन किया जा चुका है। फतेहपुर का चार्ज बाराबंकी डिवीजन के अधिशाषी अभियंता घनश्याम त्रिपाठी को दिया गया है।

बताते चलें कि बीती 31 अक्टूबर को कुर्सी औद्योगिक इकाई के तीन हजार किलोवाट कनेक्शन देने में लापरवाही बरतने के मामले में उमरा विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता अनिल कुमार पाल व कुर्सी विद्युत उपकेंद्र के एसडीओ सर्वेश कुमार पाल को भी निलंबित किया जा चुका है।

दोनों अधिकारियों पर आरोप था कि औद्योगिक क्षेत्र उमरा स्थित एक फैक्ट्री में बिजली कनेक्शन के मामले लापरवाही बरती थी। जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई थी। एमडी ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच कमेटी ने एसडीओ व अवर अभियंता को दोषी पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई की गई थी। इसी मामले में फतेहपुर डिवीजन के अधिशाषी अभियंता नीरज सिंह गर्ग को स्थानांतरण किया गया है।