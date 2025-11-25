Barabanki News: खाद बिक्री पर प्रशासन ने बरती सख्ती, अब रात 8 बजे के बाद खाद बेचने पर होगी कार्रवाई
बाराबंकी में खाद बिक्री को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। रात 8 बजे के बाद खाद बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। यह कदम खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए उठाया गया है। जिला कृषि अधिकारी ने सभी खाद विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे रात 8 बजे के बाद खाद की बिक्री न करें। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
संवाद सूत्र, जागरण बाराबंकी। खाद विक्रेता अब उर्वरक का वितरण एल-वन पीओएस मशीन में नए वर्जन से करेंगे। नई व्यवस्था में पीओएस मशीन उसी विक्रय केंद्र पर कार्य करेगी, जिसके लिए मशीन में बिक्री केंद्र के आक्षांश व देशांतर (जियो कोर्डीनेट) स्वतः ही अपडेट होंगे।
अपडेट होने के बाद विक्रेता को ओके करना है। जिला कृषि अधिकारी राजितराम ने बताया कि विक्रेता केवल अपने बिक्री केंद्र पर ही अपडेशन की कार्रवाई सुनिश्चित करें। नये वर्जन के अनुसार मशीन से कोई भी विक्रेता रात आठ बाद उर्वरक कदापि विक्रय नहीं करेगा, ऐसा करने पर कार्रवाई होगी।
यहां से प्राप्त करें अनुदानित गेहूं बीज
यदि किसी राजकीय कृषि बीज भंडार पर गेहूं बीज उपलब्ध न हो, किसान एनएससी संस्था के सफेदाबाद, असंदरा, मसौली-मलपुर अरसंडा, छेदा पकरियापुर बिक्री केंद्र, इफको बिक्री केंद्र नवीन मंडी सहित खेवली में शिवम वर्मा, टिकैतनगर में शिवम जायसवाल, हरख-बरौली में अजय कुमार, त्यागीदास कुटी में कमलेश कुमार, अनियारी-शुकुल बाजार रोड पर संदीप कुमार, मंगलपुर चौराहा पर रजनीश कुमार, जगदीशपुर खजुरी विक्रेता में पंकज कुमार वर्मा, रानीकटरा में अकबाल बहादुर, सुमेरगंज में जगदीश प्रसाद की दुकानों पर भी 50 प्रतिशत अनुदान पर गेहूं बीज प्राप्त कर सकते हैं।
दो बीज केंद्रों का निरीक्षण
डीएओ ने बीज क्रय केंद्रों का निरीक्षण का स्टाक का सत्यापन किया। मंगलपुर बीज बिक्री केंद्र पर 400 क्विंटल बीज की उपलब्धता के सापेक्ष 200 क्विंटल गेहूं का बीज वितरण पाया गया। केंद्र पर 200 क्विंटल बीज अवशेष पाया गया। पीओएस मशीन से ही किसानों को बीज वितरण के निर्देश दिए गए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।