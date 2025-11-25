Barabanki News: खाद बिक्री पर प्रशासन ने बरती सख्ती, अब रात 8 बजे के बाद खाद बेचने पर होगी कार्रवाई

संवाद सूत्र, जागरण बाराबंकी। खाद विक्रेता अब उर्वरक का वितरण एल-वन पीओएस मशीन में नए वर्जन से करेंगे। नई व्यवस्था में पीओएस मशीन उसी विक्रय केंद्र पर कार्य करेगी, जिसके लिए मशीन में बिक्री केंद्र के आक्षांश व देशांतर (जियो कोर्डीनेट) स्वतः ही अपडेट होंगे।

अपडेट होने के बाद विक्रेता को ओके करना है। जिला कृषि अधिकारी राजितराम ने बताया कि विक्रेता केवल अपने बिक्री केंद्र पर ही अपडेशन की कार्रवाई सुनिश्चित करें। नये वर्जन के अनुसार मशीन से कोई भी विक्रेता रात आठ बाद उर्वरक कदापि विक्रय नहीं करेगा, ऐसा करने पर कार्रवाई होगी।

यहां से प्राप्त करें अनुदानित गेहूं बीज यदि किसी राजकीय कृषि बीज भंडार पर गेहूं बीज उपलब्ध न हो, किसान एनएससी संस्था के सफेदाबाद, असंदरा, मसौली-मलपुर अरसंडा, छेदा पकरियापुर बिक्री केंद्र, इफको बिक्री केंद्र नवीन मंडी सहित खेवली में शिवम वर्मा, टिकैतनगर में शिवम जायसवाल, हरख-बरौली में अजय कुमार, त्यागीदास कुटी में कमलेश कुमार, अनियारी-शुकुल बाजार रोड पर संदीप कुमार, मंगलपुर चौराहा पर रजनीश कुमार, जगदीशपुर खजुरी विक्रेता में पंकज कुमार वर्मा, रानीकटरा में अकबाल बहादुर, सुमेरगंज में जगदीश प्रसाद की दुकानों पर भी 50 प्रतिशत अनुदान पर गेहूं बीज प्राप्त कर सकते हैं।