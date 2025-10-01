बाराबंकी में भीम आर्मी के पदाधिकारी का फंदे से लटका मिला शव, पुलिस पर गंभीर आरोप

बाराबंकी में भीम आर्मी के एक नेता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस और विरोधियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मृतक के परिवार पर मारपीट का मामला दर्ज था। एक सुसाइड नोट में पुलिस पर रिश्वत मांगने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, बाराबंकी। भीम आर्मी के न्याय पंचायत अध्यक्ष ने फांसी लगाकर जान दे दी। पांच दिन पहले मृतक, उसके पुत्र व भाई सहित पांच पर मारपीट का मुकदमा लिखा गया था। आरोप है कि पुलिस व विपक्षियों की प्रताड़ना से युवक ने जान दी है। मामले में एक सुसाइड नोट प्रसारित हो रहा है, जिसमें जैदपुर पुलिस व विपक्षियों पर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, यह सुसाइड नोट न तो पुलिस काे मिला है, न ही परिवारजन के पास है।

जैदपुर के मौथरी निवासी अशोक कुमार राजमिस्त्री थे, जिससे वह जीवन-यापन करते थे। 30 सितंबर की सुबह उनका शव गांव के बाहर पेड़ पर फंदे से लटका पाया गया। मृतक के पुत्र रवि कुमार ने बताया कि 25 सितंबर को गांव के रामू से रुपये लेनदेन में विवाद हो गया था, जिसमें आरोपित ने पिता, चाचा व उस पर फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया था और इसके बाद घर में घुसकर मारपीट व अभद्रता की।

दूसरे दिन 26 सितंबर को रवि की मां भी मुकदमा लिखाने थाने गई तो कार्रवाई के बजाय उनको ही रोक लिया गया। मृतक के पुत्र रवि व भाई धर्मराज ने बताया कि सुसाइड नोट में थानाध्यक्ष व एक दारोगा पर 75 हजार रुपये मांगने की बात सहित कुछ लोगों पर आरोप लगाया गया है। पुलिस पर रुपये न देने पर फर्जी मुकदमे में भी फंसाने की धमकी देने का आरोप है, जिससे पिता बहुत अपमानित व उपेक्षित महसूस कर रहे थे और भयभीत थे। इसके चलते 30 सितंबर की रात गांव के बाहर पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

ग्रुप पर भेजा सुसाइड नोट जो सुसाइड नोट अशोक का बताया जा रहा है, वह केवल इंटरनेट मीडिया पर देखा गया है। उसकी मूल प्रति न तो पुलिस को मिली है न ही परिवारजन के पास है। बताया जाता है कि जान देने से पहले अशोक ने भीम आर्मी वाले ग्रुप में यह सुसाइड नोट डाला था।