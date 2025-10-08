Language
    'पत्नी का पीछा करता था परवेश, इसलिए कर दी थी हत्या', पुल‍िस ने शख्‍स को भेजा जेल

    By Nirankar Jaiswal Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:48 PM (IST)

    बाराबंकी में परवेश की हत्या का खुलासा हुआ। परवेश की हत्या एक महिला के पति अवधेश ने की थी क्योंकि वह उसकी पत्नी पर बुरी नज़र रखता था और उसे धमकाता था। पुलिस ने अवधेश को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर और परवेश का मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया है।

    सतिख पुलिस की गिरफ्त में परवेश हत्याकांड का आरोपित।- जागरण

    संवाद सूत्र, बाराबंकी। परवेश की हत्या उसके गांव की एक महिला के पति ने की थी। परवेश उस महिला पर गलत नजर रखता था। लखनऊ निवासी महिला के पति अवधेश ने उसे समझाया तो वह उसको धमकाने लगा और आक्रोश में आकर अवधेश ने पत्थर से वारकर उसकी हत्या कर दी थी।

    सतरिख के जैसाना निवासी झब्बू लाल रावत के 18 वर्षीय पुत्र परवेश रावत एक अक्टूबर की शाम किसी व्यक्ति का फोन आने के बाद घर से निकले थे, जिसके बाद से वह लापता थे। चार अक्टूबर को चकसार के जंगल में परवेश का शव पड़ा पाया गया था। पोस्टमार्टम में सिर पर चोट से मौत की पुष्टि हुई थी।

    सतरिख पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से इस वारदात का राजफाश करते हुए लखनऊ के बख्शी का तालाब के रैथा निवासी अवधेश कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल पत्थर व मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया है।

    एसएचओ सतरिख डीके सिंह ने बताया कि अवधेश ने पुलिस को बताया कि उसकी ससुराल सतरिख के जैसाना में है। जब वह पत्नी शालू के साथ ससुराल जाता था, तो परवेश कुमार उसकी पत्नी को गंदी नजर से देखता था और अगर पत्नी कहीं बाहर जाती तो वह उसका पीछा करता था। परवेश कुमार को अवधेश ने कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं माना। एक अक्टूबर की शाम परवेश को फोन करके चकसार जंगल के पास बुलाया और उसे अपनी पत्नी का पीछा करने से मना किया, लेकिन परवेश गाली देते हुए धमकाने लगा। इसी बात पर अवधेश ने आक्रोशित होकर पास में पड़े पत्थर से परवेश के सिर पर वार करके हत्या कर दी।

