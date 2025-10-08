बाराबंकी में परवेश की हत्या का खुलासा हुआ। परवेश की हत्या एक महिला के पति अवधेश ने की थी क्योंकि वह उसकी पत्नी पर बुरी नज़र रखता था और उसे धमकाता था। पुलिस ने अवधेश को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर और परवेश का मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया है।

संवाद सूत्र, बाराबंकी। परवेश की हत्या उसके गांव की एक महिला के पति ने की थी। परवेश उस महिला पर गलत नजर रखता था। लखनऊ निवासी महिला के पति अवधेश ने उसे समझाया तो वह उसको धमकाने लगा और आक्रोश में आकर अवधेश ने पत्थर से वारकर उसकी हत्या कर दी थी।

सतरिख के जैसाना निवासी झब्बू लाल रावत के 18 वर्षीय पुत्र परवेश रावत एक अक्टूबर की शाम किसी व्यक्ति का फोन आने के बाद घर से निकले थे, जिसके बाद से वह लापता थे। चार अक्टूबर को चकसार के जंगल में परवेश का शव पड़ा पाया गया था। पोस्टमार्टम में सिर पर चोट से मौत की पुष्टि हुई थी।

सतरिख पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से इस वारदात का राजफाश करते हुए लखनऊ के बख्शी का तालाब के रैथा निवासी अवधेश कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल पत्थर व मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया है।