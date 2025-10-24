बाराबंकी में पिता ने 17 साल की बेटी को गला रेतकर मार डाला, आरोपी गिरफ्तार
बाराबंकी में एक व्यक्ति ने अपनी सौतेली बेटी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना देवा कोतवाली के मामापुर तकिया गांव की है। आरोपी हफीजुल्लाह ने सोते समय इस वारदात को अंजाम दिया। परिवार वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। हत्या का कारण अज्ञात है।
जागरण संवाददाता, बाराबंकी। पिता ने धारदार चाकू से अपनी सौतेली बेटी जोया बानो की बड़ी बेरहमी के साथ गला रेतकर हत्या कर दी। परिवारजन ने आरोपित को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया।
देवा कोतवाली के ग्राम मामापुर तकिया निवासी हफीजुल्लाह ने गुरुवार की रात करीब 12 बजे अपनी सौतेली बेटी 17 वर्षीय जोया बनो की चाकू से वारकर गला काटकर बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी। जोया आरोपित हफीजुल्लाह की दूसरी पत्नी जुबैदा की बेटी थी। जुबैदा ने बताया कि गुरुवार रात जोया बानो अपनी सौतेली बहन चंदा, सोनम, खुशबू और हफीजुल्लाह के साथ एक कमरे में सोई हुई थी।
रात करीब 12 बजे हफीजुल्ला ने धारदार चाकू से गला काटकर जोया की हत्या कर दी, जिसके चश्मदीद गवाह चंदा, सोनम और खुशबू हैं। जुबैदा का कहना है कि घटना के समय आवाज सुनकर घर के सभी लोग जाग गए और कमरे पास जाकर देखा तो हफीजुल्लाह हाथ में चाकू लिए था।जोया बानो खून से लतपथ मरी पड़ी हुई थी।
जुबैदा ने तुरंत घटना की सूचना देवा पुलिस को दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस आरोपित को पड़कर थाने ले गई। कोतवाल अजय कुमार त्रिपाठी का कहना है कि हत्या करने वाले हफीजुल्ला को जेल भेज दिया गया है।
शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हत्या का कारण अभी पता नहीं चल सका है। हफीजुल्लाह को लोग अपराधी किस्म का व्यक्त बताते हैं, इससे पहले भी हफीजुल्ला कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है।
बताया जाता है जुबैदा की पहली शादी रियाज के साथ हुई थी, जिससे तीन लड़के और तीन लड़कियां थीं। दूसरी शादी जुबैदा ने हफीजुल्ला से की, जिससे तीन बेटियां हैं।
