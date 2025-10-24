बाराबंकी में पिता ने 17 साल की बेटी को गला रेतकर मार डाला, आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। पिता ने धारदार चाकू से अपनी सौतेली बेटी जोया बानो की बड़ी बेरहमी के साथ गला रेतकर हत्या कर दी। परिवारजन ने आरोपित को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। देवा कोतवाली के ग्राम मामापुर तकिया निवासी हफीजुल्लाह ने गुरुवार की रात करीब 12 बजे अपनी सौतेली बेटी 17 वर्षीय जोया बनो की चाकू से वारकर गला काटकर बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी। जोया आरोपित हफीजुल्लाह की दूसरी पत्नी जुबैदा की बेटी थी। जुबैदा ने बताया कि गुरुवार रात जोया बानो अपनी सौतेली बहन चंदा, सोनम, खुशबू और हफीजुल्लाह के साथ एक कमरे में सोई हुई थी।

रात करीब 12 बजे हफीजुल्ला ने धारदार चाकू से गला काटकर जोया की हत्या कर दी, जिसके चश्मदीद गवाह चंदा, सोनम और खुशबू हैं। जुबैदा का कहना है कि घटना के समय आवाज सुनकर घर के सभी लोग जाग गए और कमरे पास जाकर देखा तो हफीजुल्लाह हाथ में चाकू लिए था।जोया बानो खून से लतपथ मरी पड़ी हुई थी।

जुबैदा ने तुरंत घटना की सूचना देवा पुलिस को दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस आरोपित को पड़कर थाने ले गई। कोतवाल अजय कुमार त्रिपाठी का कहना है कि हत्या करने वाले हफीजुल्ला को जेल भेज दिया गया है।