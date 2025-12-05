बाराबंकी में फर्जी दस्तावेज लगाकर हड़प ली कंपनी की जमीन, FIR दर्ज कर जांच शुरू

संवाद सूत्र, बाराबंकी। फर्जी दस्तावेज लगाकर कंपनी हड़पने वाले नौ लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मंगीरिश इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के गोरखपुर के नगर दक्षिण काली मंदिर रोड निवासी डायरेक्टर संजीत श्रीवास्तव ने कंपनी की जमीन को फर्जी तरीके से हथियाने का आरोप लगाया है। पूर्व डायरेक्टर सहित नौ लोगों पर कूटरचना, जालसाजी, फर्जी बैनामा और धमकी देने का मामला पंजीकृत हुआ है।

आरोप है कि अंबरीश चंद्र श्रीवास्तव वर्ष 2017 में लाभांश प्राप्त कर कंपनी से अलग हो चुके थे। इसके बाद से उनका कंपनी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। बावजूद विपक्षी पक्ष ने कथित रूप से कंपनी की कीमती भूमि पर कब्जे की नीयत से 30 जनवरी 2024 को एक फर्जी अनुबंध और छह मई 2024 को ग्राम शुक्लई नवाबगंज का फर्जी बैनामा तैयार करा लिया। तहरीर में बताया गया कि है यह भूमि कंपनी के नाम दर्ज है और पूर्व डायरेक्टर को उसे बेचने या गिरवी रखने का कोई अधिकार नहीं था। इसके बाद भी आरोपितों ने एक और बैनामा मनीष पांडेय के पक्ष में कर दिया।