बाराबंकी में फर्जी दस्तावेज लगाकर हड़प ली कंपनी की जमीन, FIR दर्ज कर जांच शुरू
बाराबंकी में एक कंपनी की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से हड़पने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बाराबंकी। फर्जी दस्तावेज लगाकर कंपनी हड़पने वाले नौ लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मंगीरिश इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के गोरखपुर के नगर दक्षिण काली मंदिर रोड निवासी डायरेक्टर संजीत श्रीवास्तव ने कंपनी की जमीन को फर्जी तरीके से हथियाने का आरोप लगाया है। पूर्व डायरेक्टर सहित नौ लोगों पर कूटरचना, जालसाजी, फर्जी बैनामा और धमकी देने का मामला पंजीकृत हुआ है।
आरोप है कि अंबरीश चंद्र श्रीवास्तव वर्ष 2017 में लाभांश प्राप्त कर कंपनी से अलग हो चुके थे। इसके बाद से उनका कंपनी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं था।
बावजूद विपक्षी पक्ष ने कथित रूप से कंपनी की कीमती भूमि पर कब्जे की नीयत से 30 जनवरी 2024 को एक फर्जी अनुबंध और छह मई 2024 को ग्राम शुक्लई नवाबगंज का फर्जी बैनामा तैयार करा लिया।
तहरीर में बताया गया कि है यह भूमि कंपनी के नाम दर्ज है और पूर्व डायरेक्टर को उसे बेचने या गिरवी रखने का कोई अधिकार नहीं था। इसके बाद भी आरोपितों ने एक और बैनामा मनीष पांडेय के पक्ष में कर दिया।
छह नवंबर 2025 को जब प्रार्थी दीवानी कचहरी पहुंचा तो वहां भी विपक्षी अपने साथियों के साथ मारपीट की। एसपी अर्पित विजय वर्गीय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने नौ लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
नगर कोतवाल ने बताया कि मुख्य आरोपित सिद्धार्थनगर के पोखर काजी निवासी अंबरीश चंद्र, बागीश चंद्र, आरएन राय, प्रदीप मणि, कुशराय, फहद मिर्जा, मधुकर अवस्थी, सिराज, मनीष पर एफआईआर हुई है, जांच की जा रही है।
