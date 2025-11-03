कोटवाधाम में 5 नवंबर से कार्तिक मेला: कैमरे से होगी निगरानी; 150 पुलिसकर्मी रहेंगे मुस्तैद

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। बड़े बाबा समर्थ श्री जगजीवन साहेब दास की तपोस्थली पर लगने वाले कार्तिक मेले को लेकर तैयारियां तेज हैं। मंदिर से लेकर मेला परिसर, अघहरण सरोवर से लेकर पशु और मीना बाजार तक कैमरे की नजर रहेगी।

एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने सीओ गरिमा पंत के साथ मेला परिसर का निरीक्षण किया। मंदिर से लेकर पूरे मेले में घूमकर तैयारियों का जायजा लिया गया। मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने और मेले में साफ-सफाई के निर्देश दिए गए। बदोसरांय थाने के कोटवाधाम में पांच नवंबर से कार्तिक मेला का शुभारंभ हो रहा है।

इस वार्षिक मेले में कई जिले से भक्त पहुंचते हैं। मेला कई दिनों तक चलता है। कार्तिक मेले की तैयारियों को लेकर एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी कोटवाधाम पहुंचे। सीओ गरिमा पंत, कोतवाल अजीत विद्यार्थी आदि पुलिस अधिकारियों के साथ मेला परिसर का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। मंदिर में लगे कैमरे देखे और बैरिकेडिंग के निर्देश दिए गए।