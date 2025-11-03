Language
    कोटवाधाम में 5 नवंबर से कार्तिक मेला: कैमरे से होगी निगरानी; 150 पुलिसकर्मी रहेंगे मुस्तैद

    By Prahlad Tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:20 AM (IST)

    बाराबंकी के कोटवाधाम में 5 नवंबर से शुरू हो रहे कार्तिक मेले की तैयारियां तेज़ी पर हैं। मंदिर और मेला परिसर कैमरों की निगरानी में रहेंगे। एएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और 133 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। मेले में यातायात व्यवस्था बनाए रखने और खोया पाया केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।

    जागरण संवाददाता, बाराबंकी। बड़े बाबा समर्थ श्री जगजीवन साहेब दास की तपोस्थली पर लगने वाले कार्तिक मेले को लेकर तैयारियां तेज हैं। मंदिर से लेकर मेला परिसर, अघहरण सरोवर से लेकर पशु और मीना बाजार तक कैमरे की नजर रहेगी।

    एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने सीओ गरिमा पंत के साथ मेला परिसर का निरीक्षण किया। मंदिर से लेकर पूरे मेले में घूमकर तैयारियों का जायजा लिया गया। मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने और मेले में साफ-सफाई के निर्देश दिए गए। बदोसरांय थाने के कोटवाधाम में पांच नवंबर से कार्तिक मेला का शुभारंभ हो रहा है।

    इस वार्षिक मेले में कई जिले से भक्त पहुंचते हैं। मेला कई दिनों तक चलता है। कार्तिक मेले की तैयारियों को लेकर एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी कोटवाधाम पहुंचे। सीओ गरिमा पंत, कोतवाल अजीत विद्यार्थी आदि पुलिस अधिकारियों के साथ मेला परिसर का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। मंदिर में लगे कैमरे देखे और बैरिकेडिंग के निर्देश दिए गए।

    बताया कि मेला चौकी के अलावा दारोगा, सिपाही, दीवान व महिला सिपाही करीब 133 पुलिसकर्मियों व एक कंपनी पीएसी के जिम्मे सुरक्षा की जिम्मेदारी रहेगी। भीड़ को देखते हुए यातायात सुगम रखने पर यातायात पुलिस की ड्यूटी लगाने की बात कही गई है। खोया पाया केंद्र मेला चौकी पर बनाया जाएगा। मंदिर से लेकर मेला परिसर को दो दर्जन से अधिक कैमरों से लैस कर निगरानी की जाएगी। अधिकारियों ने पार्किंग स्थल भी देखा।