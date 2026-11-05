बाराबंकी में रेलवे अंडरपास का अधूरा काम, ग्रामीणों के लिए बना जी का जंजाल; पुराना रास्ता बंद होने से फूटा गुस्सा

संवाद सूत्र जागरण, सफेदाबाद (बाराबंकी)। सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास गांव परेठया में अंडरपास का निर्माण पूरा होने से पहले ही ठेकेदार ने ग्रामीणों के पुराने वैकल्पिक रास्ते को बंद कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में गुस्सा है। इससे स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को आने जाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। सुरक्षित रास्ता न मिलने से ग्रामीणों को गिट्टी और पत्थरों से भरे ऊबड़-खाबड़ रास्ते से गुजरना पड़ रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि जिस रास्ते का इस्तेमाल वे पिछले कई दशकों से कर रहे थे, उसे अचानक बंद कर दिया गया। जबकि अंडरपास का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। गांव से बाहर निकलने और वापस आने के लिए लोगों को जोखिम भरे रास्ते से आना पड़ रहा है।