लखनऊ में हथौड़ी से हमला कर तेजाब फेंकने वाले दोषी को 5 साल की जेल, कोर्ट ने 22 हजार का जुर्माना भी लगाया

विधि संवाददाता, लखनऊ। मामूली विवाद में पहले हथौड़ी से हमला करने और फिर चेहरे पर तेजाब फेंककर झुलसाने के दोषी बाराबंकी के कटरा मोहल्ला निवासी राहुल रस्तोगी को एडीजे रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी कमलेश कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि घटना की रिपोर्ट 11 नवंबर 2023 को सनी वर्मा ने जानकीपुरम थाने में दर्ज कराई थी। वादी के मुताबिक, उसके चचेरे भाई आयुष वर्मा काशी प्रसाद एंड संस की भवानी चौराहा, भिटौली क्रासिंग स्थित शाखा में काम करते थे। धनतेरस के चलते दुकान देर रात करीब 1:20 बजे बंद हुई। इसी दौरान आयुष का दुकान में काम करने वाले राहुल रस्तोगी से विवाद हो गया।

आयुष का फोन आने पर सनी उसे लेने पहुंचा और इंतजार करने लगा। इसी बीच राहुल ने अचानक हथौड़ी से उस पर हमला कर दिया। लोगों ने बीच-बचाव किया तो आरोपित ने बोतल से तेजाब निकालकर सनी के चेहरे पर फेंक दिया।