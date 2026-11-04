बाराबंकी में पति ने की पत्नी की हत्या, ससुर को बताकर हुआ फरार

संवाद सूत्र, जागरण बाराबंकी। पत्नी की हत्या कर ससुर को फोन पर सूचना देने के बाद पति घर बंद कर भाग गया। सूचना मिलने के करीब सात घंटे बाद पहुंचे पिता ने पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बंद घर का दरवाजा खुलवाया। कमरे में सीमा वर्मा का शव मिला।

कोतवाली नगर के रसूलपुर निवासी सीमा की शादी करीब 10 साल पहले संदीप से हुई थी। संदीप आटो चलवाया है और लखनऊ किसी डाक्टर की गाड़ी भी चलता है। दोनों की आठ साल की बेटी सिद्धि कक्षा दो की छात्रा है।