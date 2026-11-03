बाराबंकी में सांड के हमले में युवक के गले से आर-पार हुआ सींग, इलाज के दौरान मौत

संवाद सूत्र, बाराबंकी। बाइक सवार एक युवक पर एक सांड ने अचानक हमला कर दिया। हमले में सांड का सींग युवक के गले से आरपार हो गई। गंभीर रूप से घायल युवक खून से लतपथ होकर मौके पर ही गिर पड़ा। सांड को किसी तरह भगाकर ग्रामीणों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। जहां उपचार दौरान उसने दम तोड़ दिया।

दरियाबाद के नरगौरा निवासी अरुण कुमार मंगलवार को बाइक से घर लौट रहा था। इटौरा गांव से गुजरते समय रास्ते में एक सांड ने उन पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सांड पर किसी ने नुकीले हथियार से हमला किया था और घायल सांड को कुछ लोग उसे खदेड़ रहे थे। वह घायलवस्था में सड़क किनारे तड़प रहा था।