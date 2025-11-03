बाराबंकी की युवती को Instagram पर हुई दोस्ती, युवक के प्रेम में पहुंच गई दिल्ली
बाराबंकी की एक युवती को इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती हो गई। यह दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके कारण युवती युवक से मिलने दिल्ली चली गई। दोनों दिल्ली में मिले और उनके बीच प्रेम संबंध और भी गहरा हो गया। युवती का युवक के प्रति प्रेम उसे बाराबंकी से दिल्ली खींच लाया।
संवाद सूत्र, जागरा देवा (बाराबंकी)। एक युवती इंस्टाग्राम पर दिल्ली के युवक से बातचीत करना शुरू की और उससे प्रेम हो गया। दोनों में बातचीत इतनी बढ़ी कि युवती युवक के साथ रहने को राजी हो गई। वह माता-पिता को बिना बताए दिल्ली चली गई। स्वजन अब युवती की तलाश में इधर-उधर भटक रहे हैं। भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा लिखा है।
भाई के अनुसार बहन छह महीने पहले युवक से इंस्टाग्राम से जुड़ी थी। दोनों में बातचीत भी होती थी। 22 अक्टूबर को बहन घर से बिना बताए चली गई। घर वालों ने खोजबीन की तो पता लगा कि युवती इंस्टाग्राम से जुड़े व्यक्ति से बात करती थी। घर वालों ने जब युवक के नंबर पर बात की तो उसने अपना नाम भीम बताया।
युवक दिल्ली का रहने वाला है। जब उससे बहन को भेजने की बात कही गई तो उसने साफ इन्कार कर दिया। कई दिन बाद दोबारा बातचीत करने पर बहन से शादी का प्रस्ताव दिया तो उसने खुद आने के बजाए उन्हें दिल्ली बुलाया।
भाई का कहना है कि दो लोगों के साथ वह दिल्ली गए। फोन करने पर भीम ने दो घंटे बाद कश्मीरी गेट पर मिलने की बात कही। काफी इंतजार के बाद उसने फोन बंद कर लिया, जिससे इधर-उधर भटककर उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा।
भाई ने बहन के भीम के साथ होने और उसे बरामद करने की तहरीर दी है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल अजय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।