    बाराबंकी में गला कसकर किसान की हत्या, पुआल में छिपाया शव, कारणों को तलाश रही पुलिस

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 01:14 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक किसान की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने शव को पुआल में छिपा दिया था। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, बाराबंकी। एक किसान की गला कसकर हत्या कर दी गई, शव काे पुआल में छिपा दिया गया। पुआल लेने गए ग्रामीणों को शव पड़े होने की जानकारी हुई। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर हत्या के कारणों को तलाशने में जुट गई है।

    फतेहपुर के मीरनगर गांव में मंगलवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब ग्रामीणों ने बाबा की बाग में पराली के ढेर में एक व्यक्ति का शव देखा।

    शव की पहचान 45 वर्षीय राज मल पुत्र रमेश चंद्र यादव के रूप में हुई है। राजमल सोमवार रात शौच के लिए घर से निकले थे, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    मृतक के भाई लालजी ने पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात लोगों पर राजमल की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। मृतक के एक बेटी नैंसी, जिसकी शादी हो चुकी है और एक बेटा प्रिंशू है।घटना से परिवारजन में मातमी शोर मचा हुआ है।

    सीओ जगतराम कनौजिया घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। एहतियातन गांव में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। परिवारजन से पूछताछ हो रही है।