बाराबंकी में दहेज हत्या के आरोपी पिता-पुत्र गिरफ्तार, दोनों को भेजा गया जेल

संवाद सूत्र, सूरतगंज (बाराबंकी)। नकदी व चेन की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या के आरोपित पति व ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है।

रामनगर के बिझलखा निवासी अवधशरण शुक्ला की पुत्री चांदनी उर्फ सुषमा की शादी चार दिसंबर 2024 को मोहम्मदपुर खाला के चंदूरा निवासी नितेश मिश्रा से हुई थी। आरोप है कि ससुरालीजन एक लाख रुपये, सोने की चेन की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। जिसके चलते 15 नवंबर को उसकी हत्या कर दी गई।