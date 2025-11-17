Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाराबंकी में दहेज हत्या के आरोपी पिता-पुत्र गिरफ्तार, दोनों को भेजा गया जेल

    By Nirankar Jaiswal Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:04 PM (IST)

    बाराबंकी में दहेज हत्या के आरोप में पुलिस ने पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया है। मृतका के परिजनों ने दहेज के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, सूरतगंज (बाराबंकी)। नकदी व चेन की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या के आरोपित पति व ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    रामनगर के बिझलखा निवासी अवधशरण शुक्ला की पुत्री चांदनी उर्फ सुषमा की शादी चार दिसंबर 2024 को मोहम्मदपुर खाला के चंदूरा निवासी नितेश मिश्रा से हुई थी। आरोप है कि ससुरालीजन एक लाख रुपये, सोने की चेन की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। जिसके चलते 15 नवंबर को उसकी हत्या कर दी गई।

    पुलिस ने मामले में पीड़ित पिता की तहरीर पर पति नितेश, ससुर रमाकांत उर्फ उमाकांत, देवर सौरभ और छोटू व ननद नित्या उर्फ ज्योति सहित चाची उमापति की पत्नी पर दहेज हत्या का मुकदमा लिखा था। प्रभारी निरीक्षक आशुतोष मिश्रा ने बताया कि मामले में आरोपित पति नितेश और ससुर रमाकांत उर्फ उमाकांत मिश्रा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पिता-पुत्र को जेल रवाना कर दिया गया है।