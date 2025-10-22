Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दीपावली के जश्न के बीच कई पर‍िवारों को म‍िले कभी न भूलने वाले जख्‍म, बाराबंकी में करंट लगने से चार लोगों की मौत 

    By Prahlad Tiwari Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 06:04 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में दीपावली के जश्न के दौरान करंट लगने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे ने कई परिवारों की खुशियों को मातम में बदल दिया। बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट के कारण करंट फैल गया, जिसकी चपेट में आने से यह दुखद घटना घटी। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण टीम, बाराबंकी। खुशियों के पर्व दीपावली पर जश्न के बीच कभी न भूलने वाले जख्म भी कई परिवारों को मिले। पर्व के दिन अपनों को खाेने वाले लोगों को ये दर्द हर वर्ष दीपावली पर हादसे की याद दिलाते रहेंगे। जिले में करंट लगने से चार लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला सहित तीन युवक शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    त्रिवेदीगंज : लोनीकटरा के जवाहरगंज गांव निवासी धर्मावती मंगलवार सुबह घर की साफ-सफाई कर रही थी। घर को सजाने के लिए लगाई गई झालर में उतर रहे करंट की चपेट में आकर वह झुलस गईं। स्वजन ने उन्हें सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

    रामसनेहीघाट : सुमेरगंज आबकारी मुहल्ले में सात अक्टूबर को बिजली के करंट से घायल युवक मो. एजाज पुत्र सिराज की इलाज के दौरान रविवार को मौत हो गई। सोमवार को युवक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। छत पर पिता-पुत्र करंट की चपेट में आ गए थे। एजाज का शरीर और बच्चे का पैर बुरी तरह से झुलस गया था। एजाज का इलाज लखनऊ के अस्पताल में चल रहा था। रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई।


    पूरेडलई : सरायबरई के रहने वाले 38 वर्षीय जगदीश पुत्र कून्नू सोमवार को सुबह दरवाजे पर धान तैयार कर रहे थे। वह पंखे को हटाने लगे तो उसमें उतरे करंट से चिपक गए और मौके पर ही मौत हो गई। युवक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुखीपुर चौकी इंचार्ज अमित कुमार ने बताया कि पुलिस को कोई सूचना नहीं मिली है। इसलिए पोस्टमार्टम नहीं कराया गया।


    नई सड़क : असंद्रा के कुसुंभी गांव निवासी केशवराम रावत के पुत्र संजय रावत मंगलवार को धान की फसल तैयार करवाने अपनी ससुराल सरवनपुर मजरे मोतिकपुर गांव आए थे। फसल तैयार होने के बाद संजय हाथ पैर धुलकर पंखे का तार बोर्ड में लगाने लगा। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गए। ससुरालीजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। पांच मई 2025 को ही उनकी शादी नैंसी से हुई थी। महज पांच माह में पति की असमय मौत ने सभी को झकझोर दिया है।