जागरण टीम, बाराबंकी। खुशियों के पर्व दीपावली पर जश्न के बीच कभी न भूलने वाले जख्म भी कई परिवारों को मिले। पर्व के दिन अपनों को खाेने वाले लोगों को ये दर्द हर वर्ष दीपावली पर हादसे की याद दिलाते रहेंगे। जिले में करंट लगने से चार लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला सहित तीन युवक शामिल हैं।

त्रिवेदीगंज : लोनीकटरा के जवाहरगंज गांव निवासी धर्मावती मंगलवार सुबह घर की साफ-सफाई कर रही थी। घर को सजाने के लिए लगाई गई झालर में उतर रहे करंट की चपेट में आकर वह झुलस गईं। स्वजन ने उन्हें सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।



रामसनेहीघाट : सुमेरगंज आबकारी मुहल्ले में सात अक्टूबर को बिजली के करंट से घायल युवक मो. एजाज पुत्र सिराज की इलाज के दौरान रविवार को मौत हो गई। सोमवार को युवक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। छत पर पिता-पुत्र करंट की चपेट में आ गए थे। एजाज का शरीर और बच्चे का पैर बुरी तरह से झुलस गया था। एजाज का इलाज लखनऊ के अस्पताल में चल रहा था। रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई।