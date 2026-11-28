जागरण संवाददाता, बाराबंकी। विकास प्राधिकरण बनने के बाद जमीन के कारोबार का तरीका बदल जाएगा। अभी अधिकांश डीलर किसान से अनुबंध करते हैं और प्लाट की रजिस्ट्री किसान से सीधे खरीदार के नाम कराते हैं। स्टांप शुल्क एक ही बार मिलता है।

बीडीए के बाद डीलर को पहले जमीन अपनी फर्म के नाम रजिस्ट्री करानी होगी, फिर वह खरीदार को प्लाट बेच सकेगा। एक ही जमीन पर दो बार रजिस्ट्री होगी और स्टांप शुल्क भी दो बार सरकार को मिलेगा। यही इस बदलाव का सबसे बड़ा राजस्व वाला पक्ष है।

प्रस्तावित प्राधिकरण में नवाबगंज, बंकी, देवा, सतरिख और जैदपुर के साथ 402 ग्राम पंचायतें शामिल होंगी। सदर की 371 और फतेहपुर की 31 पंचायतें दायरे में आएंगी। करीब 13.68 लाख आबादी और जिले के लगभग एक चौथाई क्षेत्रफल पर प्राधिकरण का नियंत्रण होगा। यानी नवाबगंज तहसील का बड़ा हिस्सा नियोजित विकास के दायरे में आ जाएगा। खेतों में मनमाने तरीके से प्लाटिंग नहीं हो सकेगी। अभी सबसे बड़ी खामी यह है कि डीलर सामने नहीं आता। वह प्लाट बेचकर निकल जाता है। कार्रवाई होती है तो नोटिस किसान और खरीदार को जाता है। बीच का असली कारोबारी कागजों में कहीं नहीं होता। बीडीए बनने पर डीलर का नाम पहली रजिस्ट्री में ही दर्ज हो जाएगा। जवाबदेही तय होगी, अवैध लेआउट पकड़ा गया तो कार्रवाई सीधे फर्म पर होगी।

खरीदारों को होगा लाभ दूसरा लाभ खरीदार को होगा। बीडीए क्षेत्र में बिना स्वीकृत लेआउट के प्लाट नहीं बेचा जा सकेगा। लेआउट में सड़क, नाली, पानी और बिजली का खाका पहले देना होगा। खरीदार को भरोसा रहेगा कि उसका प्लाट वैध है और नक्शा पास हो सकेगा।