संवाद सूत्र, बाराबंकी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को उच्चीकृत किए जाने के साथ ही छात्राओं के लिए आवासीय सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। अब कक्षा नौ से 12 तक की छात्राओं को विद्यालय परिसर में बने अलग छात्रावास में रहने की सुविधा मिलेगी।

अभी तक छात्राएं जिस भवन में पढ़ाई करती थीं, वहीं आवासीय व्यवस्था थी। नई व्यवस्था में पढ़ाई और आवास के लिए अलग-अलग भवन तैयार किए जा रहे हैं। सूरतगंज ब्लाक के बरैया के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परिसर में 3.19 करोड़ रुपये की लागत से दो मंजिला छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। करीब 3200 वर्गफीट क्षेत्रफल में बनने वाले इस छात्रावास के लिए बजट भी आवंटित हो चुका है। निर्माण पूरा होने के बाद यहां कक्षा नौ से 12 तक की छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी। इससे उच्चीकृत विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं को आवासीय सुविधा मिल सकेगी।