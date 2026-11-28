संवाद सूत्र, बाराबंकी। जिले की गोशालाओं में संरक्षित निराश्रित गोवंश को सालभर हरा चारा उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसके लिए पशुपालन विभाग ने गोशालाओं के आसपास के किसानों से अनुबंध करने की प्रक्रिया शुरू की है। करीब 450 हेक्टेयर भूमि पर हरे चारे की खेती कराई गई है। किसान अपने खेतों में चारा उगाकर नजदीकी गोशालाओं को इसकी आपूर्ति करेंगे।

गोशालाओं में संरक्षित पशुओं के भरण-पोषण के लिए मुख्य रूप से भूसे की व्यवस्था की जाती है। हरे चारे की नियमित उपलब्धता नहीं होने से पशुओं के आहार में जरूरी विविधता नहीं रह पाती। इस समस्या को दूर करने के लिए शासन की हरा चारा विकास नीति के तहत यह पहल की जा रही है।



जिले की 105 गोशालाओं को स्थानीय स्तर पर ही हरा चारा उपलब्ध हो सकेगा। उन्हें चारे के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वहीं, किसानों को भी अपनी उपज की बिक्री के लिए निश्चित खरीदार मिलेगा। ग्राम पंचायत के माध्यम से अनुबंधित किसानों को चारे की आपूर्ति के बदले भुगतान किया जाएगा।