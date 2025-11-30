अंतिम संस्कार स्थल को लेकर हुआ विवाद, एसडीएम ने दोनों पक्षों को समझाकर कराई अंत्येष्टि
बाराबंकी में अंतिम संस्कार स्थल को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। सूचना मिलने पर एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया और मामले को शांत कराया। एसडीएम की मध्यस्थता के बाद दोनों पक्ष अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हो गए और शांतिपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया।
संवाद सूत्र, निंदूरा (बाराबंकी)। कस्बा टिकैतगंज के दशहराबाग निवासी दिलीप उर्फ टोही की बीमारी के कारण शनिवार रात मृत्यु हो गई। दिलीप कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। रविवार सुबह परिवारजन व रिश्तेदार पारंपरिक स्थल टिपेड़ी पुरवा मजरे मोहसंड में अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर पहुंचे। बताया जाता है कि जहां मृतक के परिवारजन वर्षों से अंतिम संस्कार किया जाता रहा है।
रविवार को शव लाए जाने पर स्थानीय लोगों ने अंतिम संस्कार का विरोध कर दिया। सूचना प्रशासन तक पहुंची तो एसडीएम फतेहपुर कर्तिकेय सिंह, बीडीओ निंदूरा आलोक वर्मा और थानाध्यक्ष कुर्सी अनिल कुमार सिंह टीम के साथ अंतिम संस्कार संपन्न कराया।
एसडीएम ने क्षेत्रीय लेखपाल सर्वेश कुमार को निर्देशित किया कि जिस स्थल पर वर्षों से अंतिम संस्कार होता रहा है, उसका नजरी नक्शा तैयार कर प्रस्तुत किया जाए, ताकि खंड विकास अधिकारी से एस्टीमेट बनवाकर स्थायी समाधान सुनिश्चित कराया जा सके।
गौरतलब है कि इससे पहले भी पिछले वर्षों में दो बार इसी स्थान पर अंतिम संस्कार का विरोध हो चुका है।थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक के परिवारजन पहले से उसी स्थान पर अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं। इसलिए दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर उसी स्थान पर अंतिम संस्कार करा दिया गया है।
