बाराबंकी में पराली जलाने और पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों में चलीं लाठियां, 18 लोग घायल 

जागरण टीम, बाराबंकी। भौरिकोल गांव में पराली जलाने को लेकर मारपीट हुई। इसमें छह लोग घायल हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। खेत की मेड़ पर लगे पेड़ों को कटवाने को लेकर उपजे विवाद में दो पक्षों में लाठियां चलीं। 12 लोग लहूलुहान हो गए। वहीं, करणी सेना के जिला महामंत्री संग्राम सिंह पर हमला कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज किया है।



टिकैतनगर में भौरिकोल गांव के सुरेश ने आरोप है कि जब उन्होंने खेत में पराली रखने से मना किया तो पड़ोसी नवमी, राजेंद्र और भवानी प्रसाद ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आई माता श्रीदेवी, पुत्री दिव्या और भतीजे हिमांशु को भी मारापीटा, जिससे तीनों घायल हो गए।

दूसरे पक्ष के राजेश कुमार यादव ने बताया कि रास्ते के विवाद को लेकर मानसू, रामसुरेश, धर्मराज, प्रहलाद, रिंकू, केशवराम, घिस्से, लल्लू और रामदीप ने हमला कर दिया, जिससे वह, उनके पिता और चाचा घायल हुए। कोतवाल जगदीश शुक्ला ने बताया कि दोनों पक्षों से 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

फतेहपुर में रामनेवाजपुरवा देवखरिया वार्ड निवासी मयाराम यादव व गंगा प्रसाद यादव के बीच गांव में स्थित खेत की मेड़ पर लगे 60 यूकेलिप्टस के पेड़ जिनकी कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई जाती है। दोनों पक्ष पेड़ों पर दावा कर रहे हैं।

सोमवार की सुबह मयाराम, केशवराम की ओर 35 पेड़ काटे जा रहे थे, तभी मौके पर पहुंचे गंगाराम, देशराज, शिवम, गोलू, मनमोहन, हरिओम ने विरोध किया तो कहासुनी होने लगी। इसी बीच मयाराम पक्ष से प्रदीप, तारावती, शिल्पी उमादेवी, विनोद आ गए, देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठियां व बांके चलें।

एक पक्ष से मयाराम, केशवराम, प्रदीप, उमादेवी, तारावती, शिल्पी, विनोद तथा दूसरे पक्ष के गंगाराम, देशराज, शिवम, अन्नू, मनमोहन घायल हो गए, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया। कोतवाल संजीत सोनकर ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया है।

सुबेहा में असंद्रा दादूपुर गांव निवासी करणी सेना के जिला महामंत्री संग्राम सिंह अपनी बाइक से सुबेहा बाजार में सोमवार दोपहर खरीदारी करने आए थे। शनि बाजार के नजदीक किसी बात को लेकर कुछ युवकों से कहासुनी हो गई। आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने संग्राम सिंह पर हमला कर दिया। पुलिस ने गुफरान, मोहम्मद कैफ, सुफियान व फैज पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।