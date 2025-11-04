बाराबंकी कार-ट्रक एक्सीडेंट में दो और लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या आठ हुई

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। फतेहपुर के कल्याणी नदी पुल पर सोमवार रात कार व ट्रक की भिड़ंत में छह की मौत हो गई थी। हादसे में दो लोग घायल थे। मंगलवार सुबह इन घायलों की भी मौत हो गई।

अब हादसे में मरने वालों की संख्या आठ हो गई। आज मरने वालों के नाम इंद्र कुमार और कृष्णा रस्तोगी है। मंगलवार की सुबह लखनऊ के ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया।

बता दें कि देवा-फतेहपुर मार्ग पर सोमवार की रात करीब 10 बजे बाराबंकी से एक कार फतेहपुर और फतेहपुर से बाराबंकी की ओर ट्रक जा रहा था। देवा के रसूलपुर के पास स्थित कल्याणी नदी पुल पर दोनों वाहन आपस में टकरा गए। तेज रफ्तार से हुई दुर्घटना में छह की मौत हो गई थी, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल थे।