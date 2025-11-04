बाराबंकी कार-ट्रक एक्सीडेंट में दो और लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या आठ हुई
बाराबंकी में फतेहपुर के पास कल्याणी नदी पुल पर हुई कार और ट्रक की टक्कर में मरने वालों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है। हादसे में घायल हुए इंद्र कुमार और कृष्णा रस्तोगी ने मंगलवार सुबह लखनऊ के ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सोमवार रात हुई इस दुर्घटना में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। तेज रफ्तार इस हादसे का कारण बनी।
जागरण संवाददाता, बाराबंकी। फतेहपुर के कल्याणी नदी पुल पर सोमवार रात कार व ट्रक की भिड़ंत में छह की मौत हो गई थी। हादसे में दो लोग घायल थे। मंगलवार सुबह इन घायलों की भी मौत हो गई।
अब हादसे में मरने वालों की संख्या आठ हो गई। आज मरने वालों के नाम इंद्र कुमार और कृष्णा रस्तोगी है। मंगलवार की सुबह लखनऊ के ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया।
बता दें कि देवा-फतेहपुर मार्ग पर सोमवार की रात करीब 10 बजे बाराबंकी से एक कार फतेहपुर और फतेहपुर से बाराबंकी की ओर ट्रक जा रहा था। देवा के रसूलपुर के पास स्थित कल्याणी नदी पुल पर दोनों वाहन आपस में टकरा गए। तेज रफ्तार से हुई दुर्घटना में छह की मौत हो गई थी, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल थे।
कार में प्रदीप की पत्नी माधुरी रस्तोगी, 30 वर्षीय बेटा नितिन रस्तोगी, 20 वर्षीय नैमिष के अलावा परिवार के तीन लोग और थे। इसमें प्रदीप, माधुरी, नितिन, नैमिष, चालक श्रीकांत, दादनपुर के महेंद्र कुमार मिश्र की मौके पर ही मौत हो गई थी।
14 वर्ष का किशोर कृष्णा रस्तोगी और दादनपुर के इंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल थे। इन दोनों का ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा था। मंगलवार सुबह इन दोनों की भी मौत हो गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।