बाराबंकी में चलती कार बनी आग का गोला, गेट हुए लॉक; अंदर फंसा ड्राइवर जिंदा जला

संवादसूत्र, जागरण बाराबंकी। सफदरगंज में शनिवार की रात चलती कार आग का गोला बन गई। कार में सवार चालक बाहर नहीं निकल सका और जिंदा जलकर उसकी मौत हो गई। आग बुझने के बाद कार के अवशेष में कुछ हड्डियां ही बची थीं। मौके की स्थिति देखकर आशंका जताई जा रही थी कि चालक ने बाहर निकलने के लिए दरवाजे खोलने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। हालांकि, कार का दरवाजा लाक होने और चालक के बाहर नहीं निकल पाने के कारणों की अब जांच की जा रही है।

घटना रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। पूर्व प्रधान राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि आसपास के गांवों के लोगों ने रात में करीब डेढ़ बजे टायर फटने की आवाज और आग की रोशनी देखी थी। सुबह करीब 5:15 बजे ग्रामीणों ने मौके पर जाकर देखा तो कार पूरी तरह जल चुकी थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।