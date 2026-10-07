बाराबंकी में ट्रेन से कूदकर भागे यात्री, टिकट चेकिंग टीम को देख मची थी खलबली; 371 बेटिकट मिले

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। बिना टिकट और अनियमित यात्रा करने वालों के खिलाफ मंगलवार को बाराबंकी व रसौली रेलवे स्टेशन पर सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच टीम को देखकर कई यात्री ट्रेन से उतरकर स्टेशन के बाहर भागते नजर आए। अभियान के दौरान बिना टिकट यात्रा के 371 मामले पकड़े गए।

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के विशेष अभियान में सात एक्सप्रेस ट्रेनों की जांच की गई। बिना टिकट यात्रा के 302 मामलों में दो 48 हजार रुपये किराए और जुर्माने के वसूले गए। वहीं, अनियमित यात्रा के 33 मामलों में 4970 रुपये किराया और 13 हजार रुपये जुर्माना जमा कराया गया।