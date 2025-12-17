जर्मनी की तकनीक से बाराबंकी में बनाई गई 10 KM मॉडल सड़क, 10 साल की गारंटी

संवाद सूत्र, बाराबंकी। लोक निर्माण विभाग ने जर्मनी की तकनीक पर आधारित सड़क बनाने की दिशा में बाराबंकी को रोल मॉडल के तौर पर चुना है। जिले की देवा से सद्दीपुर तक 10 किमी रोड का निर्माण कर प्रयोग को पहली बार धरातल पर उतारा है। मिट्टी, सूखी सीमेंट, चूना, डामर इमल्शन के साथ ही टूटी सड़क से निकली निष्प्रयोज्य सामग्री को उपयोग में लाकर बनाई गई है। मॉडल सड़क की गुणवत्ता की गारंटी की 10 वर्ष है। मार्ग निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। यह रिपोर्ट दो वर्ष बाद विभाग को मिलेगी।



जर्मनी की विशेष मशीन से सूखी मिट्टी, सीमेंट, चूना और क्रस्ट, केमिकल को निर्धारित मानक में मिलाकर करीब एक फीट की गहराई में सामग्री को बिछाया गया और साथ ही डामर इमल्शन का आटोमेटिक मशीन से लेपन कर मानक अनुरूप सड़क तैयार की गई है।