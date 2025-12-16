बाराबंकी बना निवेश का नया हब! GBC 5.0 के तहत नए उद्योग स्थापित होने से मिलेगा रोजगार
बाराबंकी लखनऊ के बगल में निवेशकों का हब बनता जा रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 में जिले ने 9000 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 8410 करोड़ रुपये के न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बाराबंकी। लखनऊ के बगल बाराबंकी में निवेशकों का हब बनता दिख रहा है। यही कारण है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 के तहत मिले लक्ष्य को जिले ने 15 दिनों में लगभग पूर्ण कर लिया है।
नौ हजार करोड़ रुपये के सापेक्ष 8410 करोड़ रुपये से 151 कंपनियों का निवेश आवेदन आया है। इन्हें जमीन देने से लेकर अन्य कागजी कार्यवाही पूरी कराने में प्रशासन लगा हुआ है।
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 के तहत जिले के 29 विभागों को लक्ष्य मिला था। आठ हजार करोड़ रुपये से निवेश के लिए विभिन्न कंपनियों ने आवेदन किया है। इन इकाइयों के स्थापित होने के बाद करीब 50 हजार लोगों को एक साथ रोजगार मिलेगा। इस बार बड़ी कंपनियां लखनऊ, गुजरात, असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, आंद्रा और महाराष्ट्र से आ रही हैं।
अब बाराबंकी में बनेगी मेडिकल डिवाइस
सब कुछ ठीक रहा तो बाराबंकी में पहली बार मेडिकल डिवाइस बनाई जाएंगी। इसमें पैथोलाजी से संबंधित मशीनों का निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त सोलर पार्क, मटर प्रोसेसिंग यूनिट, आयुष की दवाएं, पास्ता, मैक्रोनी, टेक्निकल एसोसिएट, फूड कोर्ट एंड इंटरटेनमेंट एरिया बनाया जाएगा। ऐसी 151 कंपनियों का निवेश जिले में होगा।
181 इकाइयां स्थापित, बनने लगा उत्पाद
यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत जिले में निवेश सारथी पोर्टल पर 314 निवेशकों ने एमओयू हस्ताक्षरित किए थे, जिसमें 21 हजार 854 करोड़ से फैक्ट्रियां लगेंगी। 181 निवेशकों ने इकाई स्थापना कर ली है।
17 हजार 571 लोगों को रोजगार मिलने लगा है। यहां हाई टेक्नाेलाजी के ट्रांसफार्मर, वेजिटेबल से आयल, मिल्क से कई प्रकार के उत्पादन तैयार होने लगे हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड टाउनशिप, हाउसिंग और ईको टूरिज्म से लोगों को घूमने का एक अच्छा साधन मिला है।
इन विभागों ने पूरा किया लक्ष्य
|विभाग का नाम
|इकाइयों की संख्या
|निवेश (रुपये करोड़ में)
|कृषि
|01
|02
|कोआपरेटिव
|03
|18.5
|अतिरिक्त रिसोर्स विभाग
|04
|221.8
|आबकारी
|01
|100
|एमएसएमइ
|19
|331.31
|उद्यान
|17
|417.4
|हाउसिंग
|08
|4156
|आइआइडीए
|01
|550
|आइटी एंड इलेक्ट्रिक
|01
|106
|टूरिज्म
|08
|488.45
|परिवहन
|03
|30
|यूपीएसआइडीए
|84
|1924
|कुल निवेश आवेदन
|151
|8410
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 की शुरुआत होने जा रही है। विभाग वार जिलाधिकारी की ओर से लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष 8410 करोड़ के निवेश के लिए आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आवेदनों की जांच की जा रही है।
एफ रहमान अंसारी, जिला उद्यमी मित्र, बाराबंकी
