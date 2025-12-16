बाराबंकी बना निवेश का नया हब! GBC 5.0 के तहत नए उद्योग स्थापित होने से मिलेगा रोजगार

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। लखनऊ के बगल बाराबंकी में निवेशकों का हब बनता दिख रहा है। यही कारण है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 के तहत मिले लक्ष्य को जिले ने 15 दिनों में लगभग पूर्ण कर लिया है।

नौ हजार करोड़ रुपये के सापेक्ष 8410 करोड़ रुपये से 151 कंपनियों का निवेश आवेदन आया है। इन्हें जमीन देने से लेकर अन्य कागजी कार्यवाही पूरी कराने में प्रशासन लगा हुआ है।

ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 के तहत जिले के 29 विभागों को लक्ष्य मिला था। आठ हजार करोड़ रुपये से निवेश के लिए विभिन्न कंपनियों ने आवेदन किया है। इन इकाइयों के स्थापित होने के बाद करीब 50 हजार लोगों को एक साथ रोजगार मिलेगा। इस बार बड़ी कंपनियां लखनऊ, गुजरात, असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, आंद्रा और महाराष्ट्र से आ रही हैं।