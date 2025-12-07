बाराबंकी में डीसीएम ने बाइक सवार दादा-पोते को मारी टक्कर, दोनों की दर्दनाक मौत

Language
    By Prahlad Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:46 PM (IST)

    बाराबंकी में एक दर्दनाक हादसे में एक डीसीएम ने बाइक सवार दादा और पोते को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जां

    जिला चिकित्सालय में हंगामा कर रहे लोगों को समझाते सीओ।

    संवाद सूत्र, बाराबंकी। बीए की परीक्षा देकर बाइक से वापस लौट रहे बाबा व पौत्र दाेनों सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसे में बाबा-पौत्र दोनों की मौत हो गई। परिवारजन ने पुलिस व चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर काफी नाराजगी जताई और ट्रॉमा सेंटर में एक घंटे से अधिक समय तक स्वजन आक्रोशित रहे।

    आक्रोश बढ़ता देखकर मौके पर पुलिस फोर्स लेकर प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह पहुंचे। एक घंटे से अधिक समय तक ट्रामा सेंटर में अफरा तफरी का माहौल रहा।

    एसडीएम आनंद तिवारी व सीओ संगम कुमार ने स्वजन को समझाने बुझाने का प्रयास किया। देर रात तक परिवारजन सिपाही व चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। हादसा देवा चिनहट मार्ग पर बरेठी के पास लगभग चार बजे हुआ।

    लखनऊ के गाेमती नगर गुलाम हुसैन पुरवा निवासी 60 वर्षीय रामस्वरूप यादव अपने 20 वर्षीय पौत्र आयुष यादव के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। बरेठी के निकट एक डीसीएम ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने स्वजन को सूचना देकर जिला अस्पताल पहुंचने को कहा।

    मृतक के स्वजन मिथुन यादव व आशीष यादव लखनऊ से जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर आ गए, लेकिन पुलिस दोनों को लेकर यहां तक नहीं पहुंची। आरोप है कि एक घंटे बाद देवा चौकी में तैनात सिपाही दलवीर कुमार भार वाहन हाफ ट्राला से घायलों को लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचा।

    परिवारजन मिथुन यादव ने बताया कि दूरभाष पर सिपाही ने एंबुलेंस से लाने की बात कही। उनका आरोप है कि आधा घंटे तक यहां पर उपचार नहीं मिला और ट्रॉमा में कोई चिकित्सक देखने नहीं आया। इलाज में लापरवाही से दोनों की मौत हो गई। मृतकों के परिवारजन का आक्रोश देखते हुए मौके से सिपाही व भार वाहन चालक भाग निकले।

    आयुष साई डिग्री कॉलेज बेलहरा रोड फतेहपुर का बीए प्रथम वर्ष का छात्र है। उसका परीक्षा केंद्र लेफ्टीनेंट बालिका महाविद्यालय फतेहपुर था, वहां तीन बजे वह परीक्षा देकर अपने बाबा के साथ घर को निकला।

    ट्रॉमा सेंटर के ईएमओ डॉ. आकाश कुमार ने बताया कि दोनों मृत अवस्था में अस्पताल लाए गए। उनका आरोप है कि मृतकों के स्वजन ने अस्पताल में काफी विवाद किया, स्ट्रेचर तोड़ डाले और आधे घंटे तक ट्रामा का कार्य बाधित रखा।

    सीओ संगम कुमार ने बताया कि परिवारजन को समझाया जा रहा है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ट्रामा सेंटर के सीसी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपित सिपाही के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच कराई जाएगी।