    Barabanki Accident: बाराबंकी के देवा में कार और ट्रक की आमने-सामने भीषण टक्‍कर, तीन की मौत; चार घायल

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 10:43 PM (IST)

    बाराबंकी के देवा में एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की जान चली गई और चार गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना देवा-फतेहपुर मार्ग पर रसूलपुर के पास हुई, जहाँ एक कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मृतकों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

    संवाद सूत्र, देवा (बाराबंकी)। कार और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में तीन की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को देवा से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मृतकों की पहचान करने में पुलिस लगी है।

    देवा-फतेहपुर मार्ग पर सोमवार की रात करीब 10 बजे फतेहपुर से एक कार बाराबंकी और बाराबंकी से फतेहपुर की ओर ट्रक जा रहा था। देवा के रसूलपुर के पास स्थित कल्याणी नदी पुल पर दोनों वाहन आपस में टकरा गए। तेज रफ्तार से हुई दुर्घटना में तीन की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है, अभी किसी की भी पहचान नहीं हो पाई है।