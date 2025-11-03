संवाद सूत्र, देवा (बाराबंकी)। कार और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में तीन की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को देवा से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मृतकों की पहचान करने में पुलिस लगी है।

देवा-फतेहपुर मार्ग पर सोमवार की रात करीब 10 बजे फतेहपुर से एक कार बाराबंकी और बाराबंकी से फतेहपुर की ओर ट्रक जा रहा था। देवा के रसूलपुर के पास स्थित कल्याणी नदी पुल पर दोनों वाहन आपस में टकरा गए। तेज रफ्तार से हुई दुर्घटना में तीन की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है, अभी किसी की भी पहचान नहीं हो पाई है।