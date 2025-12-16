बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से खाई में जा पलटी कार, दो की दर्दनाक मौत और तीन की हालत गंभीर

संवादसूत्र, हैदरगढ़ ग्रामीण (बाराबंकी)। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार अर्टिगा कार ओवरटेक के दौरान स्कार्पियो कार से टकराते हुए अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए सड़क किनारे खाई में जा पलटी। हादसे के दौरान अर्टिगा में कुल सात लोग सवार थे, जिसमें से बिहार और आजमगढ़ निवासी दो लोगों की मौत हाे गई, जबकि आजमगढ़ के तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं चालक सहित दो लोगों का पता नहीं चल सका है।

हैदरगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर स्थित सराय रावत गांव में मंगलवार सुबह करीब साढ़े दस बजे यह हादसा हुआ। एक्सप्रेस-वे के 42.1 किमी पर खाई में जाकर पलटी आर्टिका कार में सवार बिहार के छपरा जिला के मसरख बहुआरा निवासी हरेंद्र कुमार सिंह का बेटा बबलू की मौत हो गई है।

इसके अलावा, आजमगढ़ के देवगांव लालगंज हनुमानगढ़ निवासी भृगु नाथ राम के बेटे दीपक कुमार की मौत हो गई, जबकि आजमगढ़ के देवगांव कैथी शंकरपुर निवासी मोहम्मद ताहिर, आसिफ और कमरुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए। एक्सप्रेस-वे नीचे गिरी कार गांव की रोड के पास जाकर रुकी थी।