संवाद सूत्र, टिकैतनगर (बाराबंकी)। गूगल पर बैंक मैनेजर का नंबर तलाश रहे किसान साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए।साइबर ठग ने फोन कर स्वयं को बैंक अधिकारी बताया और झांसे में लेकर अन्य विवरण सहित ओटीपी पूछ लिया। इसके बाद पीड़ित के खाते से 76 हजार 76 रुपये उड़ा दिए। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

टिकैतनगर के जमीना निवासी अमरेंद्र विश्वकर्मा के पिता जगजीवन प्रसाद गूगल पर बैंक ऑफ इंडिया की रूदौली शाखा के प्रबंधक का नंबर खोज रहे थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया। काल करने वाले ने खुद को बैंक अधिकारी बताते हुए खाते से संबंधित जानकारी मांगी।