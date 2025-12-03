Language
    Google पर बैंक मैनेजर का नंबर तलाश रहे क‍िसान के साथ हो गया फ्रॉड, साइबर ठग ने खाते से उड़ाए 76 हजार रुपये

    By Nirankar Jaiswal Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:38 PM (IST)

    संवाद सूत्र, टिकैतनगर (बाराबंकी)। गूगल पर बैंक मैनेजर का नंबर तलाश रहे किसान साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए।साइबर ठग ने फोन कर स्वयं को बैंक अधिकारी बताया और झांसे में लेकर अन्य विवरण सहित ओटीपी पूछ लिया। इसके बाद पीड़ित के खाते से 76 हजार 76 रुपये उड़ा दिए। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

    टिकैतनगर के जमीना निवासी अमरेंद्र विश्वकर्मा के पिता जगजीवन प्रसाद गूगल पर बैंक ऑफ इंडिया की रूदौली शाखा के प्रबंधक का नंबर खोज रहे थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया। काल करने वाले ने खुद को बैंक अधिकारी बताते हुए खाते से संबंधित जानकारी मांगी।

    साइबर ठग के झांसे में आकर जगजीवन ने उसकी झूठी बातों पर विश्वास कर लिया और उनसे ओटीपी भी प्राप्त कर लिया। थोड़ी देर बाद उनके स्टेट बैंक आफ इंडिया खाते से 76 हजार 76 रुपये निकाल गए।

    पीड़ित की सूचना पर टिकैतनगर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल जगदीश शुक्ला का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर साइबर सेल की मदद से मामले की जांच कराई जा रही है।