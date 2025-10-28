Language
    कैंसर पीड़ित से 17 हजार ऐंठ कर थमाया फर्जी Ayushman Card, यूपी में महिला ने SP से लगाई गुहार

    By Prahlad Tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 08:19 AM (IST)

    बाराबंकी में कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति की पत्नी को आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर 17 हजार रुपये की ठगी का शिकार होना पड़ा। जनसेवा केंद्र के संचालकों ने महिला से पैसे लेकर उसे फर्जी आयुष्मान कार्ड थमा दिया, जो अस्पताल में अमान्य पाया गया। महिला ने एसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है।

    जागरण संवाददाता, बाराबंकी। कैंसर की बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति की पत्नी से जालसाज युवकों ने आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर 17 हजार रुपये ऐंठ लिए और उसे फर्जी आयुष्मान कार्ड थमा दिया। अस्पताल पहुंची महिला उस समय अवाक रह गई, जब अस्पताल में आयुष्मान कार्ड को अमान्य करार दिया गया।

    ठगी का शिकार हुई महिला ने एसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। गौरी बनियानी गांव निवासी संजू देवी के पति जयप्रकाश कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। इस दौरान गांव के जनसेवा केंद्र संचालक दीपक वर्मा व वीरेश वर्मा संजू देवी से मिले और बताया कि आयुष्मान कार्ड से पांच लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त होता है।

    महिला ने बताया कि पति का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो दोनों युवकों ने आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर 17 हजार रुपये वसूल लिए और उन्हें फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाकर दे दिया। महिला जब अस्पताल कार्ड लेकर पहुंची तो उसे अमान्य बता दिया गया।

    गांव पहुंची महिला ने जब युवकों से विरोध दर्ज कराते हुए रुपये वापस मांगे तो युवक उसे जानमाल की धमकी देने लगे। महिला ने एसपी से शिकायत कर दोनों जालसाज युवकों के विरुद्ध कार्रवाई की गुहार लगाई है। हालांकि, एसपी ने ऐसे किसी मामले की जानकारी से अनभिज्ञता जताई है।