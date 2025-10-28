कैंसर पीड़ित से 17 हजार ऐंठ कर थमाया फर्जी Ayushman Card, यूपी में महिला ने SP से लगाई गुहार

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। कैंसर की बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति की पत्नी से जालसाज युवकों ने आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर 17 हजार रुपये ऐंठ लिए और उसे फर्जी आयुष्मान कार्ड थमा दिया। अस्पताल पहुंची महिला उस समय अवाक रह गई, जब अस्पताल में आयुष्मान कार्ड को अमान्य करार दिया गया।

ठगी का शिकार हुई महिला ने एसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। गौरी बनियानी गांव निवासी संजू देवी के पति जयप्रकाश कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। इस दौरान गांव के जनसेवा केंद्र संचालक दीपक वर्मा व वीरेश वर्मा संजू देवी से मिले और बताया कि आयुष्मान कार्ड से पांच लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त होता है।

महिला ने बताया कि पति का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो दोनों युवकों ने आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर 17 हजार रुपये वसूल लिए और उन्हें फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाकर दे दिया। महिला जब अस्पताल कार्ड लेकर पहुंची तो उसे अमान्य बता दिया गया।