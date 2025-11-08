Language
    अयोध्या नेशनल हाईवे से कोटवाधाम तक बनेगा राजमार्म, योगी सरकार ने दी 100 करोड़ की मंजूरी

    By Deepak Mishra Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 07:30 AM (IST)

    बाराबंकी में अयोध्या धाम से लोधेश्वर महादेव और कोटवाधाम जैसे तीर्थ स्थलों तक पहुंचना अब आसान होगा। उत्तर प्रदेश सरकार इन स्थलों को राजमार्ग से जोड़ने के लिए स्टेट हाईवे बना रही है। 52 किलोमीटर के इस हाईवे को तीन भागों में बांटा गया है, जिससे रामनगर और अन्य गाँवों को भी फायदा होगा। इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

    दीपक मिश्रा, बाराबंकी। भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या धाम से बाराबंकी के सुप्रसिद्ध तीर्थ लोधेश्वर महादेव, कोटवाधाम, कुंतेश्वर महादेव, पारिजात के मार्गों को हाईवे से जोड़ा जाएगा। इन पवित्र पावन स्थलों तक का आवागमन आसान होगा। सफर को सुगम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार स्टेट हाईवे (राजमार्ग) बनाने जा रही है। यह हाईवे अयोध्या और बाराबंकी के लिए अति महत्वपूर्ण है।

    राष्ट्रीय राजमार्ग अयोध्या के भेलसर से सुजागंज वाया टिकैतनगर और रामनगर तक करीब 52 किलो मीटर है। इस मार्ग से जुड़े सतनामी संप्रदाय के संस्थापक बाबा जगजीवन दास का मंदिर (कोटवाधाम) है। रामनगर में उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध लोधेश्वर महादेव का पवित्र और अलौकिक तीर्थ स्थल बना है। यहां प्रत्येक सोमवार, महाशिव रात्रि और सावन में लाखों भक्त व कावंड़ियां चारों तरफ से आते हैं।

    हाईवो को तीन हिस्सों में बांटा

    राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश सरकार इन स्थानों को नेशनल हाईवे अयोध्या से जोड़ने के लिए स्टेट हाईवे बनाने जा रही है। 52 किलो मीटर के इस हाईवे को तीन भागों में बांट दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ-अयोध्या के भेलसर से सुजागंज, बरई तक आठ किलो मीटर स्टेट हाईवे लोक निर्माण विभाग अयोध्या बनाएगा। बरई कस्बे से लेकर कोटवाधाम तक करीब 27 किलो मीटर लगभग 100 करोड़ की लागत से लोक निर्माण खंड-एक बाराबंकी निर्मित कराने जा रहा है। यह निर्माण प्रथम चरण में होगा।

    शासन ने स्टेट हाईवे का कोड एसएच-127 आवंटित कर दिया है। इसका नाम टू-लेन बिथ पेब्ड शोल्डर रखा है। दूसरे चरण में कोटवाधाम सड़क से रामनगर के राष्ट्रीय राजमार्ग बहराइच-बाराबंकी से जोड़ा जाएगा, जिसकी लंबाई करीब 17 किलो मीटर है।

    स्टेट हाईवे से जुड़ेंगे यह गांव

    रामनगर से भेलसर तक जब स्टेट हाईवे बन जाएगा, तो सबसे अधिक दो सौ से अधिक गांव और कस्बों को फायदा होगा। इसमें प्रमुख रूप से रामनगर के साथ, कुंतेश्वर मार्ग, और बरौलिया के पारिजात मार्ग, मर्कामऊ, बदोसरायं, टिकैतगनर, बारिंगबाग, कूढ़ा, बरई, सुजागंज कस्बे हैं।

    अयोध्या से कोटवाधाम आने वाले श्रद्धालु और लोगों का सफर आसान होगा। लोक निर्माण विभाग राजमार्ग बनाने जा रहा है, मार्ग का कोड भी आवंटित हो चुका है। शासन से स्वीकृति मिली है। यह राजमार्ग कोटवाधाम से लेकर अयोध्या नेशनल हाईवे को जोड़ेगा। प्रथम चरण में करीब 35 किलो मीटर का हाईवे बनेगा। दूसरे चरण में कोटवाधाम से लेकर रामनगर तक करीब 17 किलो मीटर हाईवे का निर्माण होगा। यह हाईवे राज्यमंत्री की प्रयास से पास हुआ है। -दीपक चौधरी, अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण