अयोध्या धाम की ओर चार दिन नहीं जाएंगे भारी वाहन, डायवर्जन लागू
अयोध्या में श्रीराम मंदिर में ध्वजारोहण के कारण बाराबंकी में 26 नवंबर तक यातायात बदला गया है। भारी वाहन अयोध्या की ओर नहीं जा सकेंगे, उन्हें अन्य मार्गों से भेजा जाएगा। इसके लिए तीन स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं। पुलिस हाईवे पर जाँच कर रही है और वाहनों के ठहराव के लिए पार्किंग बनाई गई है।
जागरण संवाददाता, बाराबंकी। अयोध्या धाम में 25 नवंबर को प्रस्तावित श्रीराम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह के दृष्टिगत रविवार रात से यातायात डायवर्ट कर दिया गया है। तीन स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं, जहां बाम लाइटें वाले बैरियर लगाए गए हैं, जो रात में बैट्री से प्रकाशित होंगे। आठ बजे से हाईवे पर पुलिस बल तैनात हो गया और रात 11 बजे से डायवर्जन लागू। जो 26 नवंबर तक जारी रहेगा।
डायवर्जन प्लान के तहत अयोध्या की तरफ कोई भी भारी वाहन नहीं जा सकेगा। कोतवाली नगर में अयोध्या की ओर जाने वाले भारी वाहनों को चौपुला तिराहे से रामनगर तिराहे की ओर डायवर्ट किया गया है। जहां से वह वाहन मसौली, रामनगर, चौकाघाट होते हुए जरवल रोड बहराइच से करनैलगंज गोंडा की ओर जाएंगे।
सफदरगंज में अयोध्या की ओर जाने वाले छोटे वाहनों को सफदरगंज चौराहे से बदोसराय होकर चौकाघाट होते हुए जरवल रोड बहराइच से करनैलगंज-गोंडा की ओर डायवर्ट किया गया है। उधौली से सिरौंलीगौसपुर से बदोसराय होकर रामनगर, चौकाघाट होते हुए जरवल रोड बहराइच से करनैलगंज गोंडा की ओर वाहन जा सकेंगे।
रामसनेहीघाट में अयोध्या की ओर जाने वाले भारी वाहन भिटरिया होते हुए हैदरगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से डायवर्ट किया जाएगा। हैदरगढ़ में रामसनेहीघाट से होकर अयोध्या की ओर जाने वाले भारी वाहनों को हैदरगढ़ से सुलतानपुर रोड अथवा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उनके गंतव्य की ओर डायवर्ट होंगे। असंद्रा में रामसनेहीघाट से होकर अयोध्या की ओर जाने वाले भारी वाहनों को हैदरगढ़ से सुलतानपुर रोड अथवा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से डायवर्ट किए जाएंगे।
सघन चेकिंग अभियान
एसपी ने बताया कि हाईवे पर स्थित होटल, ढाबा के साथ संदिग्ध वाहनों व लोगों की चेकिंग की जा रही है। भिटरिया स्थित बैरियर पर 24 घंटे निगरानी व सघन चेकिंग होगी। यही नहीं अयोध्या में भीड़ स्थिति को देखते हुए छोटे वाहनों को भी रोका जा सकता है।
होल्डिंग एरिया की व्यवस्था
रामसनेहीघाट। प्रशासन ने वाहनों के ठहराव के लिए निर्धारित होल्डिंग एरिया की भी व्यवस्था की है। भारी वाहन जो आगे नहीं जाएंगे उनके लिए दिलौना बायपास के निकट खाली भूमि पर विशेष पार्किंग व्यवस्था की गई है। सीओ जटाशंकर मिश्र ने बताया कि वाहनों को रोकने की व्यवस्था की गई है।
