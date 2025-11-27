बाराबंकी में सड़क किनारे खड़े ट्रक से भिड़ी बस, अयोध्या दर्शन करने जा रहे जंबूरी में शामिल चार बच्चे घायल

संवाद सूत्र, जागरण बाराबंकी : लखनऊ में आयोजित 19वें राष्ट्रीय जंबूरी प्रतियोगिता में शामिल होने आए स्काउट-गाइड के बच्चों से भरी बस गुरुवार को अयोध्या दर्शन के लिए जाते समय सड़क हादसे का शिकार हो गई। बस की रास्ते में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टक्कर हो गई। जिसमें चार बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है।

स्काउट-गाइड के बच्चों के लिए अयोध्या दर्शन कार्यक्रम भी निर्धारित था। लगभग 55 सदस्य, जिनमें पांच अध्यापक और 39 बच्चे शामिल थे। अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। दुर्घटना उस समय हुई जब बस के आगे सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा मिला। अचानक ब्रेक नहीं लग पाने के कारण बस ट्रक से जा भिड़ी। इससे चार बच्चों को चोटें आईं।